Revelaron el verdadero motivo por el que se separaron Griselda Siciliani y Adrián Suar: "Se le terminó el amor a..."

Sin ir más lejos, en Intrusos le preguntaron a Griselda por qué se habían separado y en tono de chiste, dijo: “Esperá que me pongo en rol de expareja”. Automáticamente, agregó: “Yo no lo escuchaba a Adrián cuando hablaba. Por eso la pareja terminó”.

Ahí tomó la palabra Jorgelina Aruzzi y opinó con un poquito de picardía: “A mi Adrián me decía mucho y me llamaba”. Griselda ni lenta ni perezosa entre risas respondió: “Con ella trabajaba más que conmigo”.

pareja del verano suar griselda

Adrián Suar, por otro lado, fue entrevistado por Ángel de Brito en LAM y con respecto a su relación con Griselda dijo: "Me separé hace seis o siete años de Gri y me pasan varias cosas. No busco una nueva relación, estoy abierto... Me encantaría, pero estoy bien solo. Trabajé mucho mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para estar bien yo”.

El actor afirmó: “Yo creo que se terminó el amor. No inmediatamente, siempre hay uno que se le termina antes que al otro. Fue difícil para mí en ese momento... se le terminó el amor a ella. Pero es la vida, hoy tenemos un vínculo hermoso. Yo la adoro, ha hecho mucho por mí. Me ayudó en mi carrera, me hizo mejor padre”.