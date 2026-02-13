"Afano": la palabra de Miguel Ángel Rodríguez tras su polémica eliminación de MasterChef Celebrity

Miguel Angel Rodriguez y la crema de la polemica

El detrás de escena del robo a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity Argentina

Emilia Attias quedó en el centro de las miradas durante una noche cargada de tensión en MasterChef Celebrity Argentina , cuando Miguel Ángel Rodríguez no encontró la crema con la que debía finalizar su plato y terminó directamente en la gala de eliminación.

Aunque en la emisión del jueves 5 de febrero se mostró parte del conflicto, nunca se aclaró quién fue el responsable de que la preparación no estuviera en el abatidor, más allá de las sospechas que apuntaban a Attias.

Ante esta situación, Paula Varela reveló en Intrusos qué habría ocurrido fuera de cámara: "Muy tenso fue este momento. Él va a buscar la crema, no la encuentra y después se dan cuenta que la crema que tenía Emilia Attias es la de Miguel Ángel Rodríguez".

"Está todo editado, falta cuando Betular le dice a Emilia donde está su crema y ella le dice que no la tenía, que no llegaba a hacerla. Va él a la heladera, saca la de Miguel Ángel Rodríguez y se la da a Emilia para que termine su plato. Todos ahí lo vieron. Tal es así, que cuando hacen las devoluciones todos se ríen diciendo 'che está ahí Emilia y le robó la crema'. Todos se habían dado cuenta, esa parte está editada. Wanda pregunta qué pasó y le cuentan, y eso tampoco lo viste porque está editado", siguió relatando.

Por último, agregó: "tal es la calentura de Miguel que pos programa pidió las cámaras y se fue puteando con la promesa de que lo iban a cuidar en lo que vimos anoche. Esto no pasó y él esta caliente como una pipa. Él está a un paso de la eliminación".