"Afano": la palabra de Miguel Ángel Rodríguez tras su polémica eliminación de MasterChef Celebrity
En su primera vez hablando del tema, el actor reveló cómo vivió la desaparición de su crema que derivó en su eliminación.
Miguel Ángel Rodríguez se refirió por primera vez a su polémica eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), instancia a la que llegó tras el episodio del robo de una crema que lo dejó en una gala decisiva.
En una nota con Intrusos, el actor recordó cómo atravesó ese momento: "La salida para mí fue muy emotiva, la reacción de mis compañeros, la gente en el piso, de la gente con la devolución y los mensajes".
Durante la charla, el cronista mencionó las repercusiones en redes, donde muchos consideraron que fue "una injusticia lo que te pasó". Sin embargo, el actor relativizó la situación: "Sí, pero no pasa nada. Me derivo al delantal negro pero 80 programas de 100 llegué. Digamos que también fue un afano, entre nosotros. Algo le habremos dado al programa, una diversión, un chiste".
Luego detalló el momento que detonó su enojo en la grabación: "En el momento, me robaron la crema. Lo peor fue cuando se cayó la torta que ahí te dan ganas de revolearla a la mierda".
Por último, también se refirió a las críticas que recibió Emilia Attias, señalada en redes como la responsable: "No me gusta, las redes son un tema tan particular".
El detrás de escena del robo a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity Argentina
Emilia Attias quedó en el centro de las miradas durante una noche cargada de tensión en MasterChef Celebrity Argentina , cuando Miguel Ángel Rodríguez no encontró la crema con la que debía finalizar su plato y terminó directamente en la gala de eliminación.
Aunque en la emisión del jueves 5 de febrero se mostró parte del conflicto, nunca se aclaró quién fue el responsable de que la preparación no estuviera en el abatidor, más allá de las sospechas que apuntaban a Attias.
Ante esta situación, Paula Varela reveló en Intrusos qué habría ocurrido fuera de cámara: "Muy tenso fue este momento. Él va a buscar la crema, no la encuentra y después se dan cuenta que la crema que tenía Emilia Attias es la de Miguel Ángel Rodríguez".
"Está todo editado, falta cuando Betular le dice a Emilia donde está su crema y ella le dice que no la tenía, que no llegaba a hacerla. Va él a la heladera, saca la de Miguel Ángel Rodríguez y se la da a Emilia para que termine su plato. Todos ahí lo vieron. Tal es así, que cuando hacen las devoluciones todos se ríen diciendo 'che está ahí Emilia y le robó la crema'. Todos se habían dado cuenta, esa parte está editada. Wanda pregunta qué pasó y le cuentan, y eso tampoco lo viste porque está editado", siguió relatando.
Por último, agregó: "tal es la calentura de Miguel que pos programa pidió las cámaras y se fue puteando con la promesa de que lo iban a cuidar en lo que vimos anoche. Esto no pasó y él esta caliente como una pipa. Él está a un paso de la eliminación".
