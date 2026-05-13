Insólito viral: buscaban hablar con un ufólogo sobre aliens y la producción del programa llamó a un "urólogo"

Sin embargo, al saludar, Aquino preguntó sin rodeos: "¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?". Inmediatamente, el hombre aclaró el malentendido: "Yo soy urólogo, no ufólogo". Ante esto, Aquino y el resto del panel, entre ellos Lucía Iácono, estallaron en risas al darse cuenta de que tenían en línea a un especialista en vías urinarias para hablar de marcianos.