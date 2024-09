Airbag agotó dos Vélez y va por el tercero: cómo y cuándo comprar las entradas

Las entradas para el nuevo show se podrán adquirir a partir del viernes 20/9 a las 11:00 hs con todos los medios de pago y en 6 cuotas sin interés comprando con BBVA Visa. La ticketetra oficial es tuentrada.com

Con la exitosa gira que recorre nuestro país, Latinoamérica y España sin descanso haciendo delirar a una multitud, la banda coronará un 2024 memorable.

Embed - Dale Play Live on Instagram: " NO HAY DOS SIN TRES: SE VIENE EL ÚLTIMO VELEZ DE AIRBAG La fiesta de rock que da en vivo @airbag.oficial es algo que no te podes perder y por eso SUMAN UNA TERCERA FECHA PARA QUE REVIENTE TODO AAAAAAAAAAAAAA 20/12 | ÚLTIMA OPORTUNIDAD Estadio Velez TERCER VELEZ loco entienden eso?????????? Entradas a la venta VIERNES 11hs con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con @bbva_argentina @visa_argentina por dios voy a terminar el año GRITANDO UN TEMON ATRÁS DEL OTRO TRES DIAS SEGUIDOS QUE HERMOSOOO claramente no me iba a olvidar de LAS PRIMERAS DOS ENTRADAS PARA USTEDES * Seguime * Comenta con quien queres compartir el ultimo vélez de Airbag #ProduceDalePlay "