Airbag anunció "El Club de la Pelea II" con una presentación en Vélez: cómo y cuándo comprar las entradas

Recientemente, se presentaron en el Vive Latino en México con un show explosivo que reafirmó su lugar como uno de los fenómenos más potentes del rock latinoamericano actual y consolidó su fuerte conexión con el público mexicano. Tras esta presentación, la banda confirmó que volverá a México en octubre con un nuevo show en el Pepsi Center.

Con una propuesta en vivo cada vez más contundente y una conexión inquebrantable con su público, Airbag continúa expandiendo su alcance internacional y reafirmando su liderazgo dentro del rock en español.

En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I” confirmó el impacto del proyecto: el disco superó los 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.