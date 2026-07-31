Al borde de la censura: Graciela Alfano y una foto al límite con un guiño mundialista

La publicación fue difundida a través de sus historias de Instagram y rápidamente comenzó a generar comentarios. En la imagen, aparece recostada sobre una cama y frente al espejo de su teléfono, en una producción al natural que fue intervenida digitalmente para cubrir algunas zonas de su cuerpo. El detalle que más llamó la atención fue la manera que eligió para darle un sello argentino a la publicación.