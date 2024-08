El picante posteo de Alan Simone sobre Sabrina Cortez: qué dijo

Esto es porque, durante una entrevista en "Se picó", el programa de República Zeta, Alan intentó aclarar un punto a través de su descargo. El mismo hace referencia a que él no es tan malo ni Sabrina tan buena. “La gente tiene que entender que yo me enojo porque yo quedé muchas veces como un hijo de puta y ella como una princesa cuando no es tan así”, comenzó diciendo.

Qué dijo Alan Simone sobre Sabrina Cortez

alan simone sabrina cortez.mp4

Luego de esto aseguró que con Sabrina "está todo mal" entre ellos al punto de que se tienen bloqueados en todas las redes y contó que se enteró de "otras cosas" de ella que no le gustaron. “Igualmente las hizo estando sola, no puedo decir nada. Pero, todo bien, que haga lo que quiera. No tengo derecho a decirle nada. Ella está sola, yo estoy solo”, explicó después de su declaración.

“Todos cometemos errores, yo le he dicho cosas enojado y ella me ha dicho muchas cosas feas enojada”, indicó Alan quien, además, aseguró que ella le dijo cosas con "mala leche" durante las discusiones. Aún así, el ex GH intentó mantenerse misterioso sobre sus discusiones y los motivos que llevaron a su separación y dijo: "Ella sabe y yo sé".

Pero, por si esto fuera poco, para cerrar Alan afirmó que su ex novia lo humilló en su cumpleaños: "Tiró unos comentarios innecesarios. Yo estaba apoyado en la pared, mientras los demás se reían. En todo caso la que queda mal es ella”, dijo sin tapujos.