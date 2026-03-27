Sacudón en Gran Hermano: afirman que Andrea del Boca ya tendría definida su salida

Además, el hermetismo por parte de la producción alimenta aún más las dudas. Hasta el momento, no hubo ningún anuncio oficial que confirme una fecha concreta de salida, lo que mantiene la información en el terreno de los trascendidos y las filtraciones.

Mientras tanto, la situación de Andrea del Boca se convirtió en uno de los focos principales de atención del reality, en medio de un clima de expectativa creciente por lo que pueda suceder en los próximos días y cómo impactará su eventual salida en la dinámica del juego.