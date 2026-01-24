Netflix: la película de una saga importante que sigue sumando vistas
Galardonada en los Premios Óscar 2016, este film llegó a la pantalla grande en 2015 de la mano de George Miller. Los detalles en la nota.
Netflix mantiene su liderazgo en el streaming gracias a su amplio abanico de producciones a disposición. Si bien la plataforma dispone de títulos nuevos, durante el último tiempo se encargó de sumar a su catálogo diferentes películas y series capaces de generar un impacto inmediato, sin importar su fecha de estreno.
Dentro de su oferta, las historias cargadas de drama y tensión son las preferidas por los espectadores, y una de las propuestas más vistas es "Mad Max: Furia en el camino". Este film se estrenó en 2015 de la mano del australiano George Miller.
Con dos horas de duración, la película cuenta con actuaciones de Tom Hardy y Charlize Theron, quienes lideran una trama que alcanzó el éxito poco tiempo después de su estreno. En los Premios Óscar de 2016, la producción se llevó seis estatuillas técnicas, consolidándose como una de las películas de acción más premiadas de la última década.
De qué trata "Mad Max: Furia en el camino"
La película presenta a Max como un sobreviviente solitario en un planeta devastado, que se ve involucrado en la huida de Furiosa junto a un grupo de mujeres que buscan liberarse de un régimen opresivo.
En su intento por escapar, se enfrentan al poder de Immortan Joe y a sus seguidores, desatando una serie de enfrentamientos y persecuciones constantes que mantienen en vilo a los espectadores.
Reparto de "Mad Max: Furia en el camino"
- Tom Hardy como Max Rockatansky
- Charlize Theron como Imperator Furiosa
- Nicholas Hoult como Nux
- Hugh Keays-Byrne como Immortan Joe
- Josh Helman como Slit
- Nathan Jones como Rictus Erectus
- Zoë Kravitz como Toast the Knowing
- Rosie Huntington-Whiteley como The Splendid Angharad
- Riley Keough como Capable
- Abbey Lee como The Dag
Tráiler de "Mad Max: Furia en el camino"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario