La Justicia española archivó la causa contra Julio Iglesias por denuncias de abuso sexual

En paralelo, el abogado defensor del cantante, José Antonio Choclán, había solicitado formalmente ser tenido por parte en el expediente y reclamó el cierre del proceso precisamente por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”. Días atrás, la defensa también pidió acceso a una copia de la denuncia, un trámite que finalmente fue concedido en el marco de las actuaciones previas al archivo.

Si bien la investigación periodística de elDiario.es que sacó a la luz el caso fue publicada el 12 de enero, desde la Fiscalía señalaron que el expediente ya se encontraba bajo análisis desde los primeros días del mes, a partir de la información recopilada y los testimonios difundidos por distintos medios internacionales, entre ellos Univision.