Alejandra Maglietti hizo emocionar a todos al anunciar que está embarazada

Acto seguido, todos sus compañeros se levantaron para abrazarla, felicitarla y aplaudirla por el gran momento personal que está atravesando. Además, le regalaron ropa el bebé en camino.

“Hay embarazos y embarazos. Este es especial porque es como de todo el programa, pero por la búsqueda y por lo que lo deseó”, expresó el conductor Beto Casella muy emocionado por su compañera.

Después de este lindo momento que se vivió al aire, la abogada y panelista tomó la palabra y dio algunos detalles. “Me tomó totalmente por sorpresa, así que fue todo como de golpe, muy rápido”, comenzó diciendo.

“Era uno de mis sueños era formar una familia”, agregó tras revelar que el mail de confirmación de los estudios le llegó en pleno vivo.

El fastuoso ingreso de Horacio Pagani a Bendita TV tras ganarse la lotería

El panelista de Bendita Horacio Pagani protagonizó una espectacular llegada al programa éste miércoles tras ganar la lotería. Vestido con un traje dorado y con una galera bajó de una limusina blanca y sorprendió a la audiencia.

Pagani bajó de la limosina al compás de "Ha vuelto el matador" de Cacho Castaña, e ingresó al estudio con una copa de champagne en la mano mientras el conductor Beto Casella y el resto del panel le daban la bienvenida.

"Vine para festejar con mis compañeros", manifestó Pagani luego de develar que también había traído snacks para compartir con todos ellos durante la transmisión.

El conductor le dijo en broma: "Yo estuve siempre, Horacito. Eso lo tenés presente ¿No?". El periodista deportivo le contestó: "Vos estuviste siempre y creo que te mereces una parte de la fortuna". Sin embargo, Horacio reconoció "¡No gané nada!".

Según el propio Pagani aseguró este miércoles, ganó una suma superior a los 240 mil pesos y aseguró que no suele apostar grandes sumas de dinero en la lotería e incluso, subrayó que tiende a jugar 5 o 6 mil pesos. "Yo juego poco, no me animo a jugar mucho. Quiero explicar...yo juego dos cafés", se sinceró.

Segundos más tarde, el conductor quiso saber si tenía planes de abandonar alguno de sus trabajos periodísticos actuales y el peridoidsta respondió: "No voy más, estoy estudiando todo, voy a comprar Canal 9".

Luego confesó que casi no durmiói en toda la noche. " ¿Sabés lo que es la sensación? Es una cuestión importante, yo diría que mundial. ¡Es un número entre 10.000!", dijo.

El martes en vivo sorprendente momento cuando Pagani se enteró al aire que había ganado la lotería e interrumpió el desarrollo del programa con sus gritos. El panelista celebró su victoria con todos sus compañeros.

Pagani interrumpió a Casella mientras hacía un PNT. “¡Pará que no terminé! ¿Qué pasó?”, preguntó Casella. “¡Gané la lotería!”, retrucó Horacio ya agregó: ¡Me salvé!

El resto de los panelistas del ciclo televisivo comenzaron a celebrar, se acercaron a darle besos, abrazos y felicitaciones, mientras Pagani les mostraba la pantalla de su celular la prueba de su victoria.

El periodista deportivo ganó en la lotería de Santa Fe con los números 1717, 717 y otros 100.

Pagani explicó que le había pegado a cuatro cifras. "Él siempre juega al 717, pero esta vez jugó al 1717", dijo Casella.

