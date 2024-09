Alejandro Fantino apuntó contra el senador Bartolomé Abdala: "Patada en el culo"

“Asco es poco”, lanzó el conductor en su siglo radial y le advirtió al presidente Javier Milei y al Gobierno las consecuencias que pueden traer en el espacio y en la opinión pública las declaraciones del senador libertario.

“Acá es donde se tiene que cuidar mucho el Gobierno y el presidente Milei, porque cuando, en lo simbólico, entre una bala, entran todas, y una bala te derrumba todo. Esta rata parlamentaria nos come la comida a nosotros y además tiene 15 ratoncitos alrededor comiendo nuestra comida”, expuso Fantino con un claro enojo.

alejandro fantino contra bartolome abdala - parte 1 Alejandro Fantino, furioso con Abdala, pidió que lo echen de La Libertad Avanza

Y siguió: “Vamos a hacer lo posible para que lo echen a Abdala, vamos a hacerle un bien al país, vamos a limpiarlo, vamos a sacarlo de la política, no merece estar en la política. Que se vaya con el peronismo, con los radicales, que abra un monobloque que se llame ‘las ratas de Abdala’ o ‘RPC’, roedores por San Luis”.

El descargo del conductor fue subiendo de tono a medida que pasaban los minutos. Totalmente ofuscado e indignado con el accionar del senador, Fantino le habló directamente a los votantes del Presidente, con un claro llamado de atención al Gobierno: “Ustedes, que están del otro lado, que le dieron el voto a Milei para limpiar gente como Abdala, para que no esté más en la política, no tienen más ganas de soportar un tipo que venga y diga en la cara ‘mis módulos’. Hay que echarlo a este tipo de La Libertad Avanza. Hay que acelerar, échenlo mañana”.

fantino alejandro fantino contra bartolome abdala - parte 2 "Javier, hay que echarlo a este tipo", le exigió Fantino al presidente Milei

“Me da vergüenza. Por tipos como este me dan ganas de dejar de bancarle al Gobierno en un montón de cosas, y como yo varios. No soporto más a un tipo así. Porque muchas veces tenés que comerte un montón de pi... en la calle por bancarle cosas al Gobierno, para que venga un impresentable como este a decirnos lo que nos dice en la cara. Me lo dice a mí, a un jubilado, a un maestro. Límpienlo a este impresentable”, pidió Fantino en Neura.

“Este tipo tira para atrás lo simbólico, no jueguen con gente así, es impresentable este tipo. Es un muerto político en San Luis. Estoy hablando como periodista y como ciudadano que pago mis pu... impuestos para que vos, pelado, vengas a decirme que tenés 15 a tu cargo, pasándome la pi... por la cara. Javier, hay que echarlo a este tipo”, siguió dirigiéndose directamente al Presidente.

“Después no nos quejemos cuando no alcanza la plata. Dos o tres mas como estos y no cuenten mas conmigo, porque a mi me da por las pelotas esto. Salís a bancar, a apoyar, a decir cosas, a pelearte con los de Aerolíneas, los piqueteros, los kukas, los zurdos, yo no quiero mas, no tengo ganas de bancar un proyecto que tenga gente así”, cerró Fantino.