Alex Caniggia se refirió sin rodeos a su conflicto con Charlotte: "La bloqueé y priorizo a mi familia"

Además, explicó cómo impactó esto en su dinámica familiar: “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo. Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada no voy a meterme ahí. Yo priorizo a mi pareja y a mi hija”.

Al ser consultado sobre su madre, Mariana Nannis, y el vínculo que mantiene con ella, también fue claro: “No, nada, hace años”, respondió.

El conflicto cobró más profundidad cuando se recordó que, tiempo atrás, Melody y Charlotte compartían momentos juntas y se mostraban cercanas. Pero tras la reconciliación de Melody con Alex, todo cambió. En una entrevista para el streaming de Martín Cirio, la bailarina expresó su cansancio ante las tensiones familiares: “Ya la tengo a Mariana. Ya lo tengo a Alex. ¿Una más que me venga a pelear? No”, reveló, reflejando el desgaste del vínculo.

Y cuando le preguntaron por una posible reunión familiar, respondió con ironía:“¿Nunca hay juntada a comer ravioles los domingos?”, dijo con sarcasmo.

Más adelante, Melody ahondó en su postura y apuntó directamente a Charlotte: “No es nada personal. Es algo de ella que es peleona. Lo que siento. No sé si va a caer mal o bien. No me importa, es lo que yo siento, que también le hace falta terapia, porque tiene muchas cosas, pero no cree en terapia. ¿Entonces qué hace? Se autoboicotea sus relaciones. Porque yo siempre tengo la mejor onda con ella. Y de la nada me busca pelea por... Si te digo vas a decir: ‘no, ¿en serio?’. O sea, muy bol...”.

Charlotte, por su parte, no tardó en responder desde sus historias de Instagram, y lo hizo con dureza: “Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero (Santiago del Azar), cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, escribió, acompañado de un emoji de payaso.

Luego agregó otro mensaje aún más fuerte: “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche”