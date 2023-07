La confesión de Alex Caniggia a días de ser padre de Venezia: "A la noche..."

Ahí, su compañero de programa Walter Queijeiro opinó: “Va a ser uno de los mejores padres, porque está presente, y eso me gusta. Y Melody también. Ya me la imagino a esa niña haciendo TikTok de baile ¿no?”.

Alex Caniggia habló por primera vez sobre su paternidad: “A la noche no puedo dormir”

“Sí, después de los dos años, porque todavía no la voy a mostrar. Al año recién, ahí. Y el Instagram ya explota, un día 50 mil seguidores, que la gente la siga, @veneziacaniggia. ¿Sabes qué? Pañales gratis”, dijo en broma.

“El ser padre yo pensé que me iba a poner más tranquilo, pero no,estoy más loquillo, más arriba. El ser padre es ser un semental, entonces me elevé y se fue a otro nivel la sementitud, ¿me entendes?”, reflexionó con el estilo que lo caracteriza. “Estoy en otro nivel ya, estoy mejor siendo padre. Súper pepi, ya le puse un apodo, es pepi, pepi y la beba me hace ahhh (imitando el llanto)”, agregó.