La reacción de Melody Luz a los rumores de romance de Alex Caniggia con Belén Roca

“Fue muy difícil para él irse a España en este momento de su vida y esto lo venimos cerrando desde un mes antes que haya terminado su programa en el trece, uno de los motivos del final de su programa fue esto, por un tema de confidencialidad no se podía decir hasta que lo anuncie la gente de Telecinco y ahora te lo estoy contando”, comenzó diciendo el manager del mediático sobre cómo fue que se decidió este trabajo Alex Caniggia.

Cuál fue la reacción de Melody Luz antes los rumores de romance de Alex Caniggia

Fabián agregó que: “Gran parte de la decisión y el hecho que él esté en GH es de Melody, él le preguntó ´¿qué hacemos?´, ellos se aman y están enamorados, ella le insistió para que vaya, es una oportunidad muy importante y decidieron que si, se habló muchísimo y yo me reuní muchísimo con ellos, lo decidieron felices y espero que valga el esfuerzo que está haciendo”.

Luego, Etchegoyen le consultó a Fabián por los rumores de romance de Alexander con Belén Roca: “Lo que pasa que adentro...es Gran Hermano, ninguno se muestra tal cual es, las cosas que se hacen en Gran Hermano es para permanecer, yo no creo nada de lo que pase ahí, la gente está actuando”.

“El primer mes de un Gran Hermano es un mes donde cada uno trata de mantener su personaje, es mi opinión, después empiezan a aflorar cosas más reales, Alex está muy enamorado de Melody y ella de él, conociéndolos a ellos, no creo que hayan hablado la posibilidad de que él conozca a alguien o pase algo, no hace falta que hablen nada, vos los ves y te das cuenta, entre Alex y Belén no se vio nada porque no pasó nada, son situaciones que están pasando pero ambos sabiendo que no hay nada”, dijo el manager.



Y cerró sobre la reacción de Melody ante esta situación: “No recibí ninguna queja de Melody, ella está feliz y lo extraña mucho”.