Melody Luz confesó si está celosa de la relación entre Alex Caniggia y Furia

La bailarina habilitó la cajita de preguntas de Instagram y un usuario le consultó: "¿No te jode que Alex este a full con Furia?" y la bailarina respondió con la altura que siempre la caracteriza: “Para nada, todo lo contrario. Siento que tienen energías similares, muy arriba”

A su vez se mostró feliz del presente de su pareja con el programa: “Entretienen a la gente que es el fin de sus trabajos”.

Revelaron por qué Furia y su hermana Coy se dejaron de seguir en redes

Hace tiempo que las hermanas Scaglione se encuentran distanciadas, pero ahora Juan Etchegoyen reveló lo que sucedió con ellas y por qué se dejaron de seguir en Instagram.

furia coy

En los últimos días se conoció que Furia Scaglione dejó de seguir a su hermana Coy, quien fue su confidente durante su paso por Gran Hermano. El hecho de que la ex participante del reality de Telefe se haya alejado de esta forma en Instagram de Georgina levantó distintas sospechas. Miles de especulaciones se generaron en torno a lo que habría sucedido entre ellas.

Sin embargo, en su último programa Juan Etchegoyen contó la verdadera razón por la cual Furia decidió alejarse de su hermana. “Ustedes saben que hay una polémica instalada hace unos días con Furia Scaglione y su hermana Coy después que la dejó de seguir en Instagram. Hoy voy a darte las respuestas que estabas esperando porque estuve averiguando qué pasó”, comenzó contando el periodista.

Luego, agregó: “A mí la verdad que no me sorprende nada lo que te voy a contar porque yo me la vi venir esta, y no solo yo sino también Ezequiel, el hermano de Furia, que en este programa aseguró que acá iba a haber en algún momento una discusión entre Juliana y Coy, discusión acalorada entre ellas por lo que me contaron que termina en este gesto de redes”.

Por qué Furia y su hermana Coy se dejaron de seguir en redes

Tal es así que, con motivo de explicar su información, afirmó: “A mí me contaron que está todo bastante podrido aunque ellas públicamente no van a decir nada. La cuestión es que Juliana descubrió lo que todos hemos visto, un negociado atroz. Canjes por un lado, canjes por otro lado. Todo porque es la hermana de Furia. Y a Juliana tampoco le pareció ético y moral eso. Eso no es todo. Hay algo clave acá que es el post Gran Hermano para Furia y su hermana”.

“Coy pensó que Furia iba a dejar que ella sea su manager, de un momento a otro, Georgina se pensó representante o manager de su hermana y Furia le habría dejado en claro que nada que ver. Y finalmente se va con Fabián Esperon que tiene muchos años en esto. A Coy no le gustó nada eso y se lo manifestó”, amplió después Juan Etchegoyen.

En ese sentido, el presentador cerró: “Lo que siente Coy es que Juliana le debe cosas por todo lo que hizo con el fandom y el aguante dentro del reality y Furia no piensa igual y por eso están peleadas”.