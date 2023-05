Camila Mayan rompió el silencio tras su separación de Alexis Mac Allister

Qué dijo Camila Mayan de su separación de Alexis Mac Allister

“Es un proceso muy largo, justo me estoy mudando y tengo un quilombo porque tengo cajas por todos lados y es un desastre. Creo que me adapto todo”, dijo Mayan sobre su última relación en una nota que el periodista Gonzalo Vázquez le hizo para Intrusos.

“¿Estás soltera o estás conociendo a alguien?”, quiso saber el cronista. “No, estoy soltera. Creo que si se da es buenísimo y si no se da también. Hoy mi prioridad es estar bien y acomodarme. Después todo va surgiendo”, respondió la joven. “Fue todo muy raro y difícil. No me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, fue muy loco y fuerte”, agregó Mayan.

Sobre lo que ocurrió en su noviazgo con el jugador de la Selección, Camila señaló: “Muchas chicas me escriben y me dicen: ‘Cami me pasó algo parecido a vos… no puedo creer que estés tan bien o cómo hacés tantas cosas…’ Es contantemente ir avanzando y creciendo y darte cada uno los momentos de si tenés que estar mal, si querés estar con un amigo, si necesitas estar solo, si querés salir, si querés estar bien o si querés ir a un evento…”.

“Hay que pasarlo y no queda otra. Es proceso que tarda. Me pasa que tengo mis días, pero creo que se puede estar bien o no estar bien al mismo tiempo, es muy loco. Creo que es así”, dijo la influencer sobre la escandalosa ruptura. “Todo es difícil y no me voy a meter en detalles. Me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando. No soy una persona que se queda tirada y con la familia de él está todo bien”, completó.

Fueron cinco años de amor que vivieron Camila y Alexis. La joven pareja se conoció durante la adolescencia y apostaron a su vínculo. Ella no dudó en acompañarlo en su carrera deportista. Por su parte, se egresó de la carrera de Licenciatura en administración, en la UBA. También, encontró su faceta como influencer en las redes sociales como figura relevante en el mundo de la moda.

Luego del Mundial de Qatar, donde la felicidad era el sentimiento compartido por todos los argentinos, la pareja arribó al país para festejar el triunfo y las fiestas de fin de año. Todo era alegría, pero habría sido el momento en el que Alexis Mac Allister le comunicó a Camila que quería terminar la relación.