Alfa se reconcilió con Big Ari tras su recordada pelea en Gran Hermano

En ese sentido, Alfa profundizó su relato: “En un momento me abraza llorando Ariel y me dijo en ese momento que me quería mucho. Yo soy muy sensible y cuando siento algo lo hago y lo llamé por teléfono en ese momento. Le dije “¿Qué hacés Ariel, la verdad me emocioné con esto del cumpleaños que vi?”.

“Y él me dijo ´qué bueno que me digas esto´. Fue el único Gran Hermano donde pudimos ver una película y él se sentó detrás mío y me preguntaba cosas de la película. Enseguida en esta charla que te cuento, Ariel me dijo de hacer una obra juntos así que quiere facturar ya”, agregó Etchegoyen en las últimas horas.

alfa



"Lo llamé a las once y media doce de la noche. Él se quedó cortado cuando lo llamé y le dije que estaba todo bien. Que lo llamaba porque estaba mirando mi cumpleaños adentro de Gran Hermano en You Tube. Me gustaría darle un abrazo como el que nos dimos ese día y limar asperezas. Aparte no es mal tipo, se equivocó nada más ese día y bueno”, dijo Alfa.

Y concluyó: “Hay gente mala que si estuvo en Gran Hermano y a esos si que no los quiero tener en mi vida ni volverlos a ver. Él se emocionó cuando lo llamé”.