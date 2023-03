Delfina Wagner reveló cómo fue su primer beso con Alfa de Gran Hermano 

Ademas, cargó contra uno de los panelistas e histórico participante de GH: “Hay mucha gente, tanto del medio como de las redes sociales. Hablan muchísimo de feminismo, que estamos en el mes de la mujer, pero hay personas como Gastón Trezeguet que en este mismo lugar dijo que yo me quiero colgar solo porque es famoso".

beso novia alfa

Y lanzó: "Eso es desmerecer a alguien como yo que trabaja en televisión poco más de un año. Es desmerecer el trabajo de una piba solo por salir con una persona famosa”.

Sobre el beso con Alfa, de 61 años, la joven de 19 reveló: “Yo no le pregunté ‘¿te puedo dar un beso?’. Esas cosas no se preguntan. Él me está abrazando en el video. Con Alfa no hay historia de amor, somos amigos”.

“Alfa se comportó conmigo como un caballero. Solamente tengo elogios para él”, destacó la joven y reveló: “Lo vi y lo sentí como una persona muy parecida a mí, que no tiene problema en mostrarse tan cual él y no me importa lo que piense o diga la gente. Yo lo veo como una persona que quiere ser feliz y que está buscando eso. Yo me sentí muy reflejada”.