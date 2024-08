Alfa destrozó a Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez: "Lacra"

Una vez más Walter Alfa Santiago dejó en evidencia que no tiene filtro a la hora de hablar de lo que le pasa. Aunque, en esta ocasión, no hizo referencia a su persona, sino que habló sin pelos en la lengua de Alberto Fernández en medio del escándalo que envuelve al ex mandatario. Y, si bien no mencionó ni a Tamara Pettinato ni a Fabiola Yañez, sí dejó en claro cuál es su pensamiento del ex mandatario.