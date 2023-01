Alfa de Gran Hermano hizo una polémica confesión sobre Laura Fidalgo: la dura respuesta de la artista

"¿Dónde salió eso? No lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Sé lo que pasó esto del video" fue la primera reacción de Laura Fidalgo ante la consulta del notero.

Luego, agregó: "El sábado empiezo a responder mensajes por Instagram y me dicen 'mirá lo que están diciendo'. ¿Quién es Alfa? Y claro, me acuerdo que acá hacíamos vivos y a veces se metían. Mi amiga Nancy me llama y me comenta de esta persona Alfa".

Las víctimas de Alfa: dijo que le propuso noviazgo a Laura Fidalgo pero ella no lo conoce

Y contundente afirmó la reconocida bailarina: "Lo que sí me molestó mucho fue los comentarios que dijo fuera de lugar. Eso me parece una bajeza total porque vos decís 'un tipo grande, maduro, adulto que de a entender'... no lo conozco. Nunca lo vi y me parece que no está bien".

Por último, Fidalgo trató de mentiroso a Walter: "Ya sé que es un juego, pero bueno trabajá la inteligencia emocional y jugá con la verdad, no con una mentira. Sí es real que en un momento yo le respondí por Instagram, porque la gente me mandaba mensajes de fuerza por lo de mi papá".