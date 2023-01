La hija de Alfa rompió el silencio y habló de las actitudes de su papá en Gran Hermano

En esta nueva etapa, la hija, quien no está familiarizada con la exposición mediática, volvió a aparecer en público y esta vez decidió hablar en el programa matutino de Georgina Barbarossa.

“A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa”, señaló Ángeles Santiago en diálogo con A la Barbarossa.

alfa ariel gran hermano

Además, la hija se refirió a las últimas situaciones que protagonizó Alfa, en el que muestra un lado desconocido por parte del público. En uno de los clips más visitados consoló a Daniela por extrañar a Thiago y a Julieta por tener una crisis sobre el afuera.

“Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia. Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de ‘a la vida vinimos para disfrutar’...”, indicó.

En aquella oportunidad, Julieta indicó que atravesaba por un duro momento que no podía revelar por la presencia de las cámaras, lo cual generó aún más intriga entre sus compañeros. Firme en su postura, la joven no habló más y le dijo a Alfa que lo charlaría con la psicóloga. “Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. Yo te quiero. Te adoro como si fueras una hija”, aseguró el hombre, mientras le acariciaba el cabello y tomaba su mano con fuerza.