Fuerte cruce entre Amalia Granata y Nancy Duplaá por el ministerio de las Mujeres

Amalia no se quedó callada y respondió este lunes en el programa LAM y se ocupó de responder a cada una de las críticas que contenía el mensaje. “Primero que nada, me está minimizando mi capacidad de mujer. Si ella me dio todo, disculpame... pero yo mi casa me la compré rompiéndome el traste. Y los derechos tampoco me los dio ella. Los derechos los tenemos todos iguales. Vivimos en una sociedad donde yo tengo los mismos derechos que vos, que sos hombre”, inició diciendo Granata.

Qué dijo Granata sobre el ministerio de las Mujeres

amalia granata nancy duplaa

Y continuó: “Dice que no soy instruida, pero es mi segundo período. Me votaron más de 350 mil personas en la provincia de Santa Fe. A mí el Estado me paga porque me elige el pueblo, ella saca beneficio con su marido por hacer producciones que no sé quiénes las miran. Cuando habla de las niñas y las mujeres, yo la quiero invitar a Nancy Duplaá, si quiere venir conmigo un día a Santa Fe, a un barrio vulnerable, y ver a niñas y mujeres qué derechos van a perder en la situación en la que viven si cierra el Ministerio de la Mujer. Porque las mujeres en Santa Fe y en buena parte de la Argentina, muchas, te diría el 50%, cagan en un pozo y comen una vez por día. O van al merendero del barrio con un tupper a hacer la cola a ver si cuando llegan le dan una porción de comida”.

Además, sostuvo que hay y un porcentaje muy grande de mujeres en Argentina mueren por adicciones, porque el Estado presente, que ella dice que está presente, con los adictos no está presente. No hay lugares para recuperarlos. Y en mi provincia es un flagelo que sufren las mujeres".

Y aprovechó para criticar al ministerio: "No se estaría notando que el ministerio está funcionando. Entonces la plata de ese ministerio, ñoqui y militante, usémosla para realmente reincorporar a las mujeres y darles las herramientas para que se puedan lucir en esta sociedad. Que exista un Ministerio de la Mujer habla de un fracaso en la política, y que ella defiende”.