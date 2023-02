La reacción de Amalia Granata ante el sobreseimiento del ex de Andrea del Boca

La reacción de Amalia Granata al sobreseimiento

Una de las primeras en manifestarse con relación al sobreseimiento de Biasotti fue Amalia Granata, quien mantiene con el empresario una estrecha relación de amistad.

"Después de tantos años de lucha la Justicia se expidió y la VERDAD encontró la luz. La amistad se demuestra con hechos. La verdad es la hija del tiempo”, posteó la exmodelo en su perfil de Instagram.

Acompaña el texto con un video de Biasotti: “Subo este video no solo porque estoy feliz de que mi amigo Ricardo limpie su honor y buen nombre si no también para agradecer a mi familia, amigos y mi marido Leonardo Squarzon que me bancaron incondicionalmente ante mi defensa a Ricardo sin dudar 1 minuto de que estaba defendiendo la verdad”.

“Nunca bajen los brazos por sus convicciones, ideales y valores porque SIEMPRE pero SIEMPRE la VERDAD sale que la luz y les aseguro que la paz que se siente es inmensa”, concluye la diputada provincial y panelista de televisión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amelie (@amaliagranata)