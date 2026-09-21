La dolorosa pérdida que atraviesan Barby Franco y Fernando Burlando: "Hoy se fue una parte mía"

Según explicó Barby, Shiva ayudó a que Sarah conociera desde pequeña el significado del “amor incondicional”. La despedida terminó con una frase sencilla que resumió el dolor de la familia: “Te vamos a extrañar”.

La despedida de Fernando Burlando

Fernando Burlando también se volcó a las redes sociales para despedir a Shiva y compartir sus sentimientos después de la pérdida. El abogado publicó una extensa reflexión en la que describió el vínculo que tenía con la mascota.

“Me duele mucho el corazón”, comenzó Burlando en su mensaje. Luego definió a Shiva como una presencia permanente en su vida: “Shiva era mi compañera, mi seguidora”.

En su despedida, el abogado también habló de todo aquello que va a extrañar de la mascota y de la particular relación que habían construido con el paso de los años.

“Voy a extrañar todo de ella. Permitió mi impertinencia, mi invasión, mi su modo, mi intromisión, devolviendo solo amor”, expresó Burlando.

Finalmente, dejó una de las frases más conmovedoras de su publicación: “Te vamos a extrañar todos. Fuiste todo y entregaste todo”.

“Hoy se fue una parte mía. Destrozado te despido. Sos nuestro ángel. Seguimos juntos”, concluyó.

Qué pasó con Shiva

Después de compartir la noticia, Barby respondió algunas consultas de sus seguidores y confirmó que Shiva murió debido a su avanzada edad. “Estaba viejita”, explicó la modelo al referirse a los motivos de la muerte de la perrita.

Además, contó que todavía no le habían comunicado la noticia a Sarah, quien había construido un vínculo especial con Shiva desde que era muy pequeña. La partida de la mascota dejó así un profundo vacío en la familia, que durante 17 años la tuvo como parte de su vida cotidiana y que ahora atraviesa el duelo por su pérdida.