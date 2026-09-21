La dolorosa pérdida que atraviesan Barby Franco y Fernando Burlando: "Hoy se fue una parte mía"
La mediática y el abogado usaron sus redes sociales para compartir el difícil momento que están atravesando.
Barby Franco y Fernando Burlando atraviesan horas de tristeza luego de la muerte de Shiva, la perrita que durante 17 años formó parte de su familia. La modelo y el abogado utilizaron sus redes sociales para despedirla y compartir con sus seguidores algunos recuerdos de quien fue una compañera inseparable.
La noticia fue comunicada por Barby, quien publicó distintas fotografías de Shiva y recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija, Sarah. Entre las imágenes que compartió, hubo una que la mostró junto a la pequeña cuando era recién nacida, reflejando el lugar que la mascota ocupó durante una etapa muy importante para la familia.
“Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar. Gracias por tu amor incondicional”, escribió la modelo en una de sus publicaciones.
El recuerdo de Barby Franco para Shiva
A través de sus historias de Instagram, Barby también compartió una postal en la que Shiva aparecía junto a otras dos mascotas de la familia. La imagen estuvo acompañada por un mensaje cargado de emoción: “Ahora sí, ya están juntas. Jueguen, corran y ladren como lo hacían”.
La modelo destacó además que Shiva estuvo presente durante su embarazo y que acompañó de cerca la llegada de Sarah. En ese sentido, recordó que la perrita también tuvo un rol especial en la crianza de su hija y que fue parte de los aprendizajes que compartieron juntas.
Según explicó Barby, Shiva ayudó a que Sarah conociera desde pequeña el significado del “amor incondicional”. La despedida terminó con una frase sencilla que resumió el dolor de la familia: “Te vamos a extrañar”.
La despedida de Fernando Burlando
Fernando Burlando también se volcó a las redes sociales para despedir a Shiva y compartir sus sentimientos después de la pérdida. El abogado publicó una extensa reflexión en la que describió el vínculo que tenía con la mascota.
“Me duele mucho el corazón”, comenzó Burlando en su mensaje. Luego definió a Shiva como una presencia permanente en su vida: “Shiva era mi compañera, mi seguidora”.
En su despedida, el abogado también habló de todo aquello que va a extrañar de la mascota y de la particular relación que habían construido con el paso de los años.
“Voy a extrañar todo de ella. Permitió mi impertinencia, mi invasión, mi su modo, mi intromisión, devolviendo solo amor”, expresó Burlando.
Finalmente, dejó una de las frases más conmovedoras de su publicación: “Te vamos a extrañar todos. Fuiste todo y entregaste todo”.
“Hoy se fue una parte mía. Destrozado te despido. Sos nuestro ángel. Seguimos juntos”, concluyó.
Qué pasó con Shiva
Después de compartir la noticia, Barby respondió algunas consultas de sus seguidores y confirmó que Shiva murió debido a su avanzada edad. “Estaba viejita”, explicó la modelo al referirse a los motivos de la muerte de la perrita.
Además, contó que todavía no le habían comunicado la noticia a Sarah, quien había construido un vínculo especial con Shiva desde que era muy pequeña. La partida de la mascota dejó así un profundo vacío en la familia, que durante 17 años la tuvo como parte de su vida cotidiana y que ahora atraviesa el duelo por su pérdida.
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