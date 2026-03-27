¿Amor en secreto? Roberto García Moritán y un vínculo inesperado con diputada libertaria

La propia Iglesias fue quien puso el foco en esta situación al señalar que podría haber algo más detrás de estos intercambios virtuales. “Él le comenta todo, le pone like”, aseguró Fernanda, dejando entrever que el comportamiento de Moritán no sería inocente. Además, fue más allá al analizar el posible impacto mediático: “A ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”.