¿Amor en secreto? Roberto García Moritán y un vínculo inesperado con diputada libertaria
Fernanda Iglesias expuso llamativos movimientos en redes que conectan al empresario con una legisladora de La Libertad Avanza.
En tiempos donde las redes sociales marcan el pulso de los vínculos, un gesto mínimo puede desatar una fuerte repercusión mediática. Esta vez, la atención se centra en dos figuras de universos distintos que, hasta ahora, no habían sido relacionados y se encuentran muy cerca. Durante una emisión de Puro Show, Fernanda Iglesias compartió datos que rápidamente generaron impacto.
Según lo expuesto, Roberto García Moritán y Virginia Gallardo estarían mostrando cierta cercanía en redes sociales, lo que despertó sospechas de un posible vínculo más allá de lo casual. Interacciones frecuentes, entre likes y comentarios, colocaron tanto al ex de Pampita como a la ex pareja de Ricardo Fort en el centro de la escena.
La propia Iglesias fue quien puso el foco en esta situación al señalar que podría haber algo más detrás de estos intercambios virtuales. “Él le comenta todo, le pone like”, aseguró Fernanda, dejando entrever que el comportamiento de Moritán no sería inocente. Además, fue más allá al analizar el posible impacto mediático: “A ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”.
El tema generó repercusiones en el panel, donde también se sumó Pochi con una mirada más estratégica sobre este posible acercamiento. Para la influencer, de concretarse, el vínculo podría beneficiar a ambos en términos de exposición. “Si Moritán le mete gol ahí sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos”, comentó con tono irónico.
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones. La propia Iglesias deslizó que Virginia podría tener otras opciones en juego, mientras que los protagonistas optan por no hacer declaraciones. En un escenario donde cada interacción digital se analiza al detalle, cualquier movimiento puede convertirse en noticia.
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