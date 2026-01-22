"Amos del universo": primer tráiler, fecha de estreno y sinopsis del live action de la nueva de He-Man

La producción, a su vez, logró reunir a un reparto de primer nivel que combina juventud y experiencia. Además de Galitzine, Mendes y Elba, la película cuenta con la participación de Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Charlotte Riley, Kristen Wiig y la esperada interpretación de Jared Leto como el villano Skeletor.

Los seguidores de la saga no tendrán que esperar demasiado para ver este enfrentamiento en la pantalla grande. El estreno de Masters of the Universe está oficialmente programado para el próximo 4 de junio de 2026, posicionándose como uno de los grandes lanzamientos del año que buscará revalidar el éxito que la marca obtuvo hace cuatro décadas.