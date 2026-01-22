"Amos del universo": primer tráiler, fecha de estreno y sinopsis del live action de la nueva de He-Man
Protagonizada por Nicholas Galitzine, el live action de He-Man llega a los cines este 2026. Conocé todos los detalles antes de su estreno.
La nostalgia de los años 80 y la tecnología del cine contemporáneo se fusionar en un lanzamiento que ya es tendencia mundial. Este 22 de enero se reveló finalmente el primer tráiler de Masters of the Universe, la ambiciosa adaptación live action que busca revivir la leyenda de He-Man para una nueva generación. Bajo la dirección de Travis Knight, la producción de Amazon MGM Studios promete una aventura visualmente impactante que recupera la esencia de la icónica franquicia de Mattel.
El avance presenta a un rejuvenecido Nicholas Galitzine en el papel central, mostrando la transición de un joven común en la Tierra hacia su destino heroico. La trama explora los orígenes del protagonista, quien tras descubrir su verdadera identidad como el Príncipe Adam, debe embarcarse en una misión intergaláctica para recuperar la mítica espada mágica y proteger su reino de las fuerzas de la oscuridad.
Junto con el material audiovisual, también se dio a conocer la sinopsis oficial de esta entrega, que sitúa la acción tras un largo periodo de ausencia del héroe. "El director Travis Knight lleva la legendaria franquicia de vuelta a la pantalla grande en esta épica aventura en live action. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder lleva al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destruido bajo el malvado dominio de Skeletor (Jared Leto)", detalla el argumento central del film.
Para hacer frente a esta devastación, el protagonista no estará solo. La historia lo obligará a aceptar su papel como el defensor del universo junto a rostros conocidos por los fanáticos. "Para salvar a su familia y su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", concluye la descripción oficial.
La producción, a su vez, logró reunir a un reparto de primer nivel que combina juventud y experiencia. Además de Galitzine, Mendes y Elba, la película cuenta con la participación de Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Charlotte Riley, Kristen Wiig y la esperada interpretación de Jared Leto como el villano Skeletor.
Los seguidores de la saga no tendrán que esperar demasiado para ver este enfrentamiento en la pantalla grande. El estreno de Masters of the Universe está oficialmente programado para el próximo 4 de junio de 2026, posicionándose como uno de los grandes lanzamientos del año que buscará revalidar el éxito que la marca obtuvo hace cuatro décadas.
