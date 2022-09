Ana de Armas presentó Blonde y habló de Marilyn Monroe

BLONDE | Official Teaser | Netflix

"Mi idea sobre Marilyn era bastante básica -contó Ana de Armas a la prensa de todo el mundo -para alguien que tuvo tanto éxito, dinero, parejas con hombres deseados, ella representaba el sueño y claro, qué podía ir mal -explicó- entonces se trataba de tener una historia más completa de la historia personal de esa mujeres, de ese ícono, me hace entenderla y respetarla más".

El director Andrew Dominik negó que la película tuviera lujuria y que se expusiera innecesariamente la figura de Marilyn, y aclaró que el movimiento Me Too por los derechos de las mujeres, "fue muy útil todos nos dimos cuenta que estábamos interesados en los sentimientos de las mujeres y sus derechos".

De Armas confesó que estar en el estudio Fox para recrear la famosa escena de la falda del vestido blanco levantado por el viento en "La comezón del séptimo año", de Billy Wilder, fue "surrealista".

Sin dudas, Ana de Armas está atravesando un momento alto de popularidad que su brillante interpretación de Marilyn Monroe elevará aún más, por lo que el paralelo de su condición de estrella del presente con la de la actriz fallecida en 1962 es inevitable.

"El nivel de exposición que tienen que vivir los actores no ha cambiado mucho, quizás sea peor, con lo cual es imposible que esta película no me haya hecho reflexionar sobre mi propia vida, sobre qué compartir públicamente y qué no", reflexionó.