¿"El diablo viste a la moda 2" supera a la original?

el diablo viste a la moda 2

Al final, lo que queda es una sensación de gratitud. La película fue tratada con un respeto absoluto por el legado original, sabiendo que el impacto de la primera cinta es un fenómeno que ocurre una vez en la vida. Esta secuela no pretende ocupar su trono, sino construir uno nuevo al lado, uno más moderno, más analítico y profundamente humano. Es, en esencia, la prueba de que se puede volver a casa sin romper nada, simplemente redecorando con el gusto exquisito que solo Miranda Priestly podría aprobar.

Porque, a decir verdad, traer este clásico 20 años después era el peor de los desafíos, pero fue superado con creces y gran parte de ese acierto lo tiene el regreso del cast original.