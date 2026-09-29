Ana Carolina vuelve a Buenos Aires: la gran voz de la música brasileña celebra 25 años de carrera

Con dirección de Jorge Farjalla, el espectáculo también funciona como un encuentro con las distintas versiones de la propia Ana Carolina: la cantante, la compositora, la guitarrista, la intérprete de canciones íntimas y la artista acostumbrada a los grandes escenarios. No hay una única Ana Carolina, y justamente de esa multiplicidad nace el nombre del espectáculo: 25 Anas para contar 25 años de música.

Este viernes, La Trastienda será el punto de encuentro para una artista que hace tiempo dejó de ser solamente una referencia de la música brasileña para convertirse también en parte de la banda sonora de varias generaciones argentinas. Ana Carolina vuelve a Buenos Aires con “25 Anas”, y con ella regresan canciones que, aunque hayan cruzado una frontera, encontraron acá un lugar propio