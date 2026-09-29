Ana Carolina vuelve a Buenos Aires: la gran voz de la música brasileña celebra 25 años de carrera
Cantante, compositora y multiinstrumentista, Ana Carolina irrumpió en la escena brasileña a fines de los 90 y rápidamente encontró un lugar propio dentro de una nueva generación de la MPB
Hay voces que no necesitan presentación. Apenas suenan los primeros acordes y aparece una canción que quedó asociada a una época, a una historia o a una emoción. Ana Carolina es una de ellas.
Una de las grandes voces de la música brasileña regresa a Buenos Aires este viernes 2 de octubre para presentar “25 Anas” en La Trastienda, un espectáculo que celebra sus 25 años de trayectoria y recorre las distintas caras de una artista que hizo de la canción su territorio.
Cantante, compositora y multiinstrumentista, Ana Carolina irrumpió en la escena brasileña a fines de los 90 y rápidamente encontró un lugar propio dentro de una nueva generación de la MPB. Desde entonces construyó un repertorio capaz de atravesar fronteras y generaciones: “Garganta”, “Quem de Nós Dois”, “Encostar na Tua”, “Uma Louca Tempestade”, “Pra Rua Me Levar” y “Rosas” son algunas de las canciones que forman parte de ese recorrido. Y, para el público argentino, hay una que tiene un capítulo especial: “É Isso Aí”, su recordada colaboración con Seu Jorge en Ana & Jorge.
“25 Anas” no busca ordenar esos 25 años como si fueran capítulos de una biografía. La gira, que comenzó en 2025 y ya fue vista por más de 400.000 personas, propone algo diferente: entrar y salir de distintas etapas de su carrera, cruzando canciones que se convirtieron en clásicos con material más reciente.
Allí también aparecen temas de Ainda Já – Vol. 1, su nuevo proyecto discográfico, en una propuesta que vuelve a mezclar canción brasileña, pop y esa sensibilidad personal que atraviesa toda su obra.
Con dirección de Jorge Farjalla, el espectáculo también funciona como un encuentro con las distintas versiones de la propia Ana Carolina: la cantante, la compositora, la guitarrista, la intérprete de canciones íntimas y la artista acostumbrada a los grandes escenarios. No hay una única Ana Carolina, y justamente de esa multiplicidad nace el nombre del espectáculo: 25 Anas para contar 25 años de música.
Este viernes, La Trastienda será el punto de encuentro para una artista que hace tiempo dejó de ser solamente una referencia de la música brasileña para convertirse también en parte de la banda sonora de varias generaciones argentinas. Ana Carolina vuelve a Buenos Aires con “25 Anas”, y con ella regresan canciones que, aunque hayan cruzado una frontera, encontraron acá un lugar propio
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