La historia detrás de la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina

El éxito masivo volvería en 2011, cuando fueron los músicos de la obra de Flavio Mendoza "Stravaganza: Water in Art", y en 2016 repitieron la colaboración con el coreógrafo para el show "Mahatma", que les valió una nominación a los premios Gardel.

Curiosamente, la música para la visita del papa León XIV no estaba en la mente de Pico Moyano cuando le escribió al padre Daniel, de la parroquia San José de Villa Carlos Paz, por otros temas. Pero ése fue el mensaje que recibió después de dos días de espera.

"Él me alentó a componer la canción", comentó el músico, que es el cantante y guitarrista de la banda que comparte con sus hermanos.

Agustín "grabó el bajo, la parte de los coros", según explicó Pico, justo antes de tener que viajar a Córdoba para operarse de la nariz por un problema respiratorio que tenía hace años.

Hasta este año, el recuerdo de Pico Moyano sobre las visitas papales se remontaba al segundo tour de Juan Pablo II por la Argentina, que lo hizo pasar el 8 de abril de 1987 por la Ciudad de Córdoba.

Pico Moyano lo vio todo desde el balcón de la casa de su abuela y aseguró que "realmente fue un momento hermoso y que uno lo lleva guardado", y seguramente le habrá servido de inspiración para su trabajo más reciente.