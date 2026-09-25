La historia detrás de la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina
Dos hermanos cordobeses son los autores de "Argentina con el Papa León", el tema elegido para agasajar al Pontífice en su primera visita a nuestro país.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó este jueves la canción oficial de la visita del papa León XIV a nuestro país, un himno titulado simplemente "Argentina con el papa León". La historia detrás del tema es peculiar, pero no más que el recorrido artístico de sus autores, dos hermanos de Córdoba con una larga trayectoria.
Según la web de la CEA, los autores son Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, que compusieron la música y la letra, y la grabaron para el concurso organizado por la CEA que culminó esta semana.
"El objetivo de la canción es unirnos todos los argentinos y prepararnos para la venida del Papa", explicó Gabriel Moyano a Radio María, de Córdoba, tras la publicación de la música.
A Gabriel le dicen "Pico", mientras que Agustín usa el pseudónimo Conde Agur. El público de Córdoba los conoce desde 2001 por ser integrantes de la banda de rock Iceberg del Sur junto a un tercer Moyano, Pepe, que toca la batería.
A nivel nacional, los hermanos alcanzaron una exposición masiva en 2003 como parte de AQM, la banda local que reversionó el tema "Resistiré" para la exitosa novela que protagonizó Celeste Cid.
El éxito masivo volvería en 2011, cuando fueron los músicos de la obra de Flavio Mendoza "Stravaganza: Water in Art", y en 2016 repitieron la colaboración con el coreógrafo para el show "Mahatma", que les valió una nominación a los premios Gardel.
Curiosamente, la música para la visita del papa León XIV no estaba en la mente de Pico Moyano cuando le escribió al padre Daniel, de la parroquia San José de Villa Carlos Paz, por otros temas. Pero ése fue el mensaje que recibió después de dos días de espera.
"Él me alentó a componer la canción", comentó el músico, que es el cantante y guitarrista de la banda que comparte con sus hermanos.
Agustín "grabó el bajo, la parte de los coros", según explicó Pico, justo antes de tener que viajar a Córdoba para operarse de la nariz por un problema respiratorio que tenía hace años.
Hasta este año, el recuerdo de Pico Moyano sobre las visitas papales se remontaba al segundo tour de Juan Pablo II por la Argentina, que lo hizo pasar el 8 de abril de 1987 por la Ciudad de Córdoba.
Pico Moyano lo vio todo desde el balcón de la casa de su abuela y aseguró que "realmente fue un momento hermoso y que uno lo lleva guardado", y seguramente le habrá servido de inspiración para su trabajo más reciente.
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