Murió a los 36 años Lucas Montanaro, músico salteño y exintegrante de Canto 4
El artista se descompensó mientras jugaba al fútbol. Su fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida en el ambiente del folclore.
Lucas Montanaro murió a los 36 años y la noticia generó conmoción entre los músicos de Salta. El artista, reconocido por su trabajo como cantante, pianista y tecladista, había formado parte de distintos proyectos vinculados al folclore y también integró Canto 4.
La tragedia ocurrió mientras disputaba un partido de fútbol 5 junto a amigos en el Club Gimnasia y Tiro. En determinado momento sufrió una descompensación y cayó al suelo, por lo que inmediatamente se solicitó una ambulancia. El músico fue llevado al Hospital San Bernardo, donde quedó internado en estado crítico.
Pese a la atención recibida, Montanaro murió en el centro de salud. Hasta el momento no se informó públicamente cuál fue el cuadro médico específico que desencadenó su fallecimiento, por lo que no se estableció oficialmente una causa concreta de muerte.
La carrera del artista había comenzado varios años atrás y tuvo uno de sus capítulos más importantes con Macúmbicos, grupo que fundó en 2013 y en el que se desempeñó como cantante y tecladista. La formación llegó a presentarse en distintos escenarios y editó material discográfico.
También tuvo una etapa vinculada a Canto 4, histórico conjunto salteño con el que compartió diferentes proyectos musicales. En ese ámbito estuvo relacionado principalmente con el piano y los teclados, además de participar de presentaciones y actividades especiales de la agrupación.
Su actividad profesional se mantenía vigente. En los días previos a su muerte había participado de una presentación junto a Son Ellas, cuyos integrantes posteriormente utilizaron sus redes sociales para despedirlo y recordar el vínculo que mantenían con él. La noticia provocó numerosas muestras de dolor entre artistas y colegas de la provincia. Canto 4 también recordó públicamente a Montanaro, mientras distintas figuras de la escena musical salteña compartieron fotografías y mensajes en su memoria.
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