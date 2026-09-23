Murió a los 36 años Lucas Montanaro, músico salteño y exintegrante de Canto 4

Su actividad profesional se mantenía vigente. En los días previos a su muerte había participado de una presentación junto a Son Ellas, cuyos integrantes posteriormente utilizaron sus redes sociales para despedirlo y recordar el vínculo que mantenían con él. La noticia provocó numerosas muestras de dolor entre artistas y colegas de la provincia. Canto 4 también recordó públicamente a Montanaro, mientras distintas figuras de la escena musical salteña compartieron fotografías y mensajes en su memoria.