"And just like that": a qué hora y qué días estrenan los episodios de la temporada 3 en Max

Aunque, claro, al igual que cada estreno de Max que, recientemente terminó la emisión de The Last of Us, los episodios tienen fechas y horarios predestinados. Entre cócteles, charlas sinceras y retos amorosos que nunca pasan de moda, Carrie, Miranda y Charlotte nos recuerdan que crecer no significa perder el brillo. Con el humor de siempre y una mirada afilada sobre las relaciones en la ciudad que nunca duerme, ellas están de regreso para un nuevo capítulo de sus vidas.

Hora de estreno de la temporada 3 de "And just like that"

A partir de este jueves a las 22hs

Calendario de estrenos de la temporada 3 de "And just like that"

Episodio 1: jueves 29 de mayo del 2025

Episodio 2: jueves 5 de junio del 2025

Episodio 3: jueves 12 de junio del 2025

Episodio 4: jueves 19 de junio del 2025

Episodio 5: jueves 26 de junio del 2025

Episodio 6: jueves 3 de julio del 2025

Episodio 7: jueves 10 de julio del 2025

Episodio 8: jueves 17 de julio del 2025

Episodio 9: jueves 24 de julio del 2025

Episodio 10: jueves 31 de julio del 2025

Episodio 11: jueves 7 de agosto del 2025

Episodio 12: jueves 14 de agosto del 2025

El elenco de la tercera temporada

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells y John Corbett.

Sinopsis oficial de "And just like that"

Del productor ejecutivo Michael Patrick King, AND JUST LIKE THAT... sigue a Carrie, Miranda, Charlotte, Seema y LTW navegando por la complicada realidad de la vida, el amor, el sexo y la amistad a sus 50 años en la ciudad de Nueva York.