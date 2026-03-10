La feroz pelea entre Lucía Galán y Andrea del Boca: por qué se arruinó su amistad

La tensión ha vuelto a rodear a la actriz, pero esta vez dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Los espectadores han notado una incomodidad manifiesta entre ella y Yanina Zilli. Según revelaron en el ciclo SQP (América TV), esta rivalidad no es producto del encierro, sino de un historial de romances compartidos.

La investigación periodística apuntó inicialmente a figuras como Silvestre, ex de Andrea, quien desmintió haber tenido un vínculo con Zilli. No obstante, el nombre que terminó de aclarar el panorama fue el de Diego Armando Maradona. El vínculo de Andrea: se recuerda su paso por La Noche del Diez, donde, según Nico Peralta, “se dieron unos besos” en cámara.

El vínculo de Yanina: Zilli habría tenido un rol mucho más profundo como “contención emocional” del astro del fútbol. Pía Shaw detalló que el intermediario de estos encuentros era Guillermo Coppola, quien solía decirle a Yanina: “Diego necesita hablar con vos”. Esta coincidencia sentimental con el máximo ídolo argentino parece ser la cuenta pendiente que hoy se traduce en gestos de rechazo y silencios tensos entre las dos participantes frente a las cámaras de Telefe. El pasado, una vez más, demuestra ser el guionista invisible de la realidad de Andrea del Boca.