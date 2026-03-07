Daniela De Lucía, Yipio y Andrea del Boca se rieron de Yanina Zilli en Gran Hermano: "Movimiento facial"
Las participantes se encerraron en la habitación y comenzaron a hablar del aspecto físico de su compañera.
Una nueva polémica se desató dentro de la casa de Gran Hermano y volvió a dejar en evidencia las tensiones que atraviesan a varios de los participantes de la edición. En las últimas horas, un comentario que surgió en medio de una charla entre algunas jugadoras generó malestar y promete traer repercusiones dentro del reality.
Durante una conversación distendida en una de las habitaciones de la casa, Andrea del Boca, Yipio y Daniela de Lucía hablaron sobre la convivencia y la relación que mantienen con algunos de sus compañeros. En ese contexto, la charla derivó en una serie de comentarios sobre Yanina Zilli, con quien mantienen una relación tensa desde hace varios días.
Según se pudo ver en la transmisión, el grupo comenzó a referirse a distintas actitudes de Yanina dentro de la casa y el tono de la conversación fue subiendo de intensidad. "No tiene tanto movimiento facial", lanzó la comediante uruguaya entre risas.
"Somos las peores, perdon", agregó Andrea. A lo que Daniela acotó: "No está bien, pero le ponemos un poco de humor a la situación".
Entre risas y comentarios irónicos, las participantes dejaron entrever su incomodidad con la presencia de su compañera y cuestionaron distintos aspectos de su comportamiento en el juego.
El momento no pasó desapercibido para los fanáticos del programa, que rápidamente comenzaron a debatir en redes sociales sobre lo ocurrido y dejar fuertes comentarios para las tres integrantes del grupo. Mientras algunos defendieron a Yanina y criticaron los comentarios de sus compañeras, otros interpretaron la situación como parte de las tensiones habituales que se generan en la convivencia dentro de la casa más famosa del país. El fragmento del diálogo promete convertirse en uno de los temas más comentados de la semana dentro y fuera del reality.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario