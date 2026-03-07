Daniela De Lucía, Yipio y Andrea del Boca se rieron de Yanina Zilli en Gran Hermano: "Movimiento facial"

El momento no pasó desapercibido para los fanáticos del programa, que rápidamente comenzaron a debatir en redes sociales sobre lo ocurrido y dejar fuertes comentarios para las tres integrantes del grupo. Mientras algunos defendieron a Yanina y criticaron los comentarios de sus compañeras, otros interpretaron la situación como parte de las tensiones habituales que se generan en la convivencia dentro de la casa más famosa del país. El fragmento del diálogo promete convertirse en uno de los temas más comentados de la semana dentro y fuera del reality.