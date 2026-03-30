Andrea del Boca confesó un affaire con Luis Miguel cuando estaba en pareja, pero no lo consideró infidelidad

Ante la presión de la uruguaya, quien insistía en que los hechos constituían una infidelidad, Del Boca lanzó la frase que se volvió viral en cuestión de segundos: “Yo siempre fui fiel a mí misma y a lo que sentía”. Esta particular interpretación de la lealtad sentimental no fue bien recibida por Yipio, quien cerró el cruce de manera tajante.

La discusión finalizó con una Andrea del Boca manteniéndose firme en su postura de que los eventos simplemente “sucedieron” y que su prioridad fue respetar sus propios deseos por sobre los contratos de pareja. La reacción de la comediante fue inmediata y cargada de su habitual picardía: “¡Qué zorra que sos!”, exclamó, mientras destacaba que nunca había escuchado una declaración de ese estilo en su vida.

Este "sincericidio" de la actriz de telenovelas no solo reaviva historias de su pasado glamoroso, sino que plantea un nuevo escenario de debate sobre la ética y los vínculos dentro de Gran Hermano, donde cada palabra es analizada bajo el microscopio de la opinión pública.