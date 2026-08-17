Manuel Iberó sorprendió a Lola Tomaszeuski por su cumpleaños con un regalo que la dejó sin palabras
La exparticipante de Gran Hermano cumplió 21 años y recibió una romántica sorpresa de su novio antes de celebrar junto a sus amigos.
El romance entre Manuel Iberó y Lola Tomaszeuski, que comenzó a tomar forma durante su paso por Gran Hermano, continúa afianzándose lejos de las cámaras. Esta vez, el exparticipante del reality quiso tener un gesto especial con su pareja por una fecha muy importante.
Lola cumplió 21 años y organizó un festejo junto a sus amigos en un bar. Sin embargo, antes de encontrarse con ellos, recibió una sorpresa preparada especialmente por Manu, quien decidió dejar de lado los regalos convencionales y apostar por una propuesta mucho más abundante.
La sorpresa que preparó Manuel
El propio Iberó compartió en sus redes sociales parte del detrás de escena de la preparación. Entre flores, chocolates y joyas, el joven contó que tuvo que acelerar todo porque estaba a punto de encontrarse con su novia.
En tono de humor, explicó uno de los inconvenientes que tuvo durante la organización: "Tengo que hacer este TikTok rápido porque me está pasando a buscar Lolita, ya que yo no tengo auto, a mi auto le dieron destrucción total, así que estamos para atrás".
A pesar de las dificultades, Manuel consiguió armar una sorpresa XXL para Lola. Entre los regalos incluyó dos ramos de flores: uno con rosas rosadas y blancas, sus favoritas, y otro compuesto por rosas rojas.
Pero la propuesta no terminó ahí. El ex Gran Hermano también preparó una selección de chocolates, golosinas y bombones, además de varios accesorios para completar el regalo.
Como no logró decidirse por una sola joya, optó por un combo: una pulsera, un colgante y un anillo. A eso le sumó una tarjeta escrita a mano con un mensaje dedicado especialmente a la cumpleañera, cuyo contenido decidieron mantener en la intimidad.
La reacción de Lola fue inmediata. La influencer y modelo recibió todos los obsequios con enorme emoción y celebró el gesto de su novio, quien consiguió convertir la previa de su cumpleaños en un momento especial.
Así, la pareja que se conoció durante su paso por Gran Hermano continúa consolidando su relación fuera de la casa, esta vez con una celebración romántica que mostró el lado más cariñoso de Manuel.
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