Manuel Iberó sorprendió a Lola Tomaszeuski por su cumpleaños con un regalo que la dejó sin palabras

Pero la propuesta no terminó ahí. El ex Gran Hermano también preparó una selección de chocolates, golosinas y bombones, además de varios accesorios para completar el regalo.

Como no logró decidirse por una sola joya, optó por un combo: una pulsera, un colgante y un anillo. A eso le sumó una tarjeta escrita a mano con un mensaje dedicado especialmente a la cumpleañera, cuyo contenido decidieron mantener en la intimidad.

La reacción de Lola fue inmediata. La influencer y modelo recibió todos los obsequios con enorme emoción y celebró el gesto de su novio, quien consiguió convertir la previa de su cumpleaños en un momento especial.

Así, la pareja que se conoció durante su paso por Gran Hermano continúa consolidando su relación fuera de la casa, esta vez con una celebración romántica que mostró el lado más cariñoso de Manuel.