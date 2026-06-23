Andrea Frigerio reveló que la echaron del programa de Tato Bores: "Me invitaron a retirarme"

andrea frigerio

El intercambio sirvió como plataforma para que ambos comunicadores coincidieran en ponderar el rol histórico de aquellos formatos de alta calidad que funcionaron como usinas y semilleros indiscutidos de los talentos más rutilantes del espectáculo argentino. Aunque su punto de partida se hamacó entre despidos y desilusiones, Frigerio supo moldear una trayectoria multifacética que la catapultó a roles de gran exigencia dramática.

La evocación de aquel paso en falso con Bores sirvió para contrastar el enorme crecimiento profesional de la actriz, quien en la actualidad brilla en la cartelera de la calle Corrientes integrando el elenco de "Desde el jardín", la pieza teatral encabezada por Guillermo Francella bajo las directivas de Marcos Carnevale. En declaraciones ofrecidas al portal de noticias "Teleshow", Frigerio dio cuenta de la profunda admiración y el afecto recíproco que la une al protagonista, con quien ya compartió sets cinematográficos y tiras de ficción en el pasado.

“El año pasado, yendo a los Premios Sur de la Academia de Cine, él me contó que estaba entusiasmado comprando los derechos de la obra Desde el jardín. Me dijo: ‘¿Te acordás del libro?’. Yo había leído el libro de chica, y fue transversal. Cuando me propuso hacer la obra, no podía decir que no”, detalló conmovida sobre la convocatoria.

Para finalizar, la intérprete graficó la magnitud de la propuesta con una analogía futbolera contundente: “Es como que te llamaran para jugar en la selección, no podés rechazarlo”, concluyó.