Andrea Frigerio reveló que la echaron del programa de Tato Bores: "Me invitaron a retirarme"
Durante una entrevista en "Otro día perdido", la actriz reveló que las cosas no salieron como esperaba para ella. Los detalles de su confesión.
En el marco de una distendida entrevista concedida al ciclo "Otro día perdido", emitido por la pantalla de eltrece, Andrea Frigerio sacudió la tranquilidad del estudio al sacar a la luz un acontecimiento totalmente sepultado de sus inicios en la pantalla chica nacional. La prestigiosa intérprete, poseedora de un extenso recorrido en los ámbitos cinematográfico, teatral y televisivo, rememoró que su primer contacto real con las cámaras de televisión concluyó de la peor manera posible: “Me invitaron a retirarme” sentenció, haciendo alusión al abrupto desenlace de su participación especial en uno de los clásicos envíos humorísticos liderados por el recordado Tato Bores.
Frente a la mirada atenta de Mario Pergolini, conductor del espacio, la artista desmenuzó tentada de risa los pormenores de aquella accidentada experiencia. Explicó que, mucho antes de granjearse un nombre en el modelaje o la conducción, probó suerte en la actuación con una brevísima aparición en la cual debía interactuar de manera directa con el "cómico de la Nación". “Tenía que decir nada más: ‘Señor Tato, esta carpeta se la traje para usted’, que sé yo. Pero lo dije mal y me echaron”, remarcó entre carcajadas, evidenciando que el mal trago quedó archivado en su mente durante décadas.
La revelación causó un gran asombro en todo el piso de televisión, dando pie a que el conductor bromeara sobre la tendencia de las figuras del espectáculo a maquillar los reveses laborales del pasado para inflar sus currículums. “Todo el mundo esto lo contaría como diciendo: ‘No, yo trabajé con Tato’, ¿no? Vos decís: ‘No, no solo te presentaste, pero no quedaste con Tato’”, ironizó Pergolini, encontrando una respuesta seca y risueña por parte de la actriz, quien reafirmó un contundente: “No quedé” para cerrar el contrapunto.
La invitada brindó detalles sobre los motivos que la empujaron a desempolvar dicha anécdota justo antes de salir al aire, vinculándolo a la presencia en el edificio de Alejandro Borensztein, hijo del legendario humorista y productor del programa actual. “No tenía ganas de contarlo, pero bueno, ya está, acá salió. Se lo conté a Alejandro y me acordé en el camarín. Dije: ‘No, no puedo creerlo’”, confió Frigerio, asumiendo que aquel traspié inicial funcionó como un reflejo de los terrenos sinuosos que debió transitar en sus primeros pasos dentro del circuito de medios.
Lejos de amargarse por el frustrado debut, la exmodelo aprovechó el ida y vuelta televisivo para reivindicar la figura que realmente confió en sus condiciones y le abrió las puertas de la popularidad en la escena local. “Yo siempre digo que empecé con Badía. Como todos, la mayoría. Vos empezaste con Badía”, le espetó a Pergolini, quien convalidó la afirmación al recordar sus propias andanzas produciendo contenidos vinculados a la mítica banda Soda Stereo para el recordado clásico de los sábados "Badía y Compañía".
El intercambio sirvió como plataforma para que ambos comunicadores coincidieran en ponderar el rol histórico de aquellos formatos de alta calidad que funcionaron como usinas y semilleros indiscutidos de los talentos más rutilantes del espectáculo argentino. Aunque su punto de partida se hamacó entre despidos y desilusiones, Frigerio supo moldear una trayectoria multifacética que la catapultó a roles de gran exigencia dramática.
La evocación de aquel paso en falso con Bores sirvió para contrastar el enorme crecimiento profesional de la actriz, quien en la actualidad brilla en la cartelera de la calle Corrientes integrando el elenco de "Desde el jardín", la pieza teatral encabezada por Guillermo Francella bajo las directivas de Marcos Carnevale. En declaraciones ofrecidas al portal de noticias "Teleshow", Frigerio dio cuenta de la profunda admiración y el afecto recíproco que la une al protagonista, con quien ya compartió sets cinematográficos y tiras de ficción en el pasado.
“El año pasado, yendo a los Premios Sur de la Academia de Cine, él me contó que estaba entusiasmado comprando los derechos de la obra Desde el jardín. Me dijo: ‘¿Te acordás del libro?’. Yo había leído el libro de chica, y fue transversal. Cuando me propuso hacer la obra, no podía decir que no”, detalló conmovida sobre la convocatoria.
Para finalizar, la intérprete graficó la magnitud de la propuesta con una analogía futbolera contundente: “Es como que te llamaran para jugar en la selección, no podés rechazarlo”, concluyó.
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