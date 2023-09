Andrea Ghidone apuntó con todo contra Pamela Sosa tras la muerte de Silvina Luna

En este sentido, y sobre el hecho de que Sosa está sufriendo las mismas consecuencias que las otras víctimas, disparó: “Y sí, obviamente, porque ella era muestrario, ella era la que te mostraba cómo te quedaba el culo”.

En cuanto a todo lo que tuvo que atravesar Silvina Luna, Ghidone comentó: “Es durísimo, pero fue la única forma de pararlo. Creo que si no hubiéramos llegado a esta instancia, lamentablemente, el señor seguiría operando. Tuvimos que perder la vida de personas que queremos muchísimo, que sabemos que eran sanas y que empezaron a tener un montón de problemas después de que se les mintió”.

Y agregó: "Fuimos usados y engañados para el negocio de alguien que estaba jugando con la salud de las personas. Yo llegué a Lotocki para una operación en los ojos, en las bolsas. No me imaginé que en esa casa no había un quirófano, sino una habitación donde vos improvisadamente operás”.

ghidone pamela sosa

La dura experiencia que sufrió Andrea Ghidone con Aníbal Lotocki

"Llegué a esa habitación estando dopada. Me trasladan y digo ‘¿qué es esto?, esto no está bien’. Esa fue la primera denuncia que yo hago, la primera situación irregular que yo siento. El quirófano no es un quirófano. Acá no se puede operar”, aseveró la bailarina.

Además, reveló: “Tuve una infección porque obviamente el quirófano no existe. Que se te infecte es lo más barato que te puede salir”.

En este contexto, la bailarina le dedicó algunas palabras al medico acusado de mala praxis: “Si lo tuviera enfrente le diría que es un cararrota, psicópata, enfermo. Vamos a hacer todo lo posible para que termine preso. El único lugar donde se merece estar es detrás de las rejas”.