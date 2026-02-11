Netflix: la serie española de thriller psicológico y con una historia de suspenso basada en una exitosa novela

Con una atmósfera oscura, escenarios cargados de tensión y un desarrollo narrativo que juega constantemente con la percepción del espectador, la serie construye un thriller psicológico sólido, donde cada episodio suma nuevas dudas y revela piezas clave del rompecabezas.

Reparto de "La última noche en Tremor"

El elenco está encabezado por reconocidos actores del cine y la televisión española:

Javier Rey como Álex de la Fuente

Ana Polvorosa como Judy

Willy Toledo como Leo

Pilar Castro como María

Josean Bengoetxea como Isaak

Nora Navas como Elvira

Las actuaciones son uno de los puntos fuertes de la serie, especialmente la de Javier Rey, quien logra transmitir la fragilidad, el miedo y la obsesión creciente de su personaje.

Trailer de "La última noche en Tremor"