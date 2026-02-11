Netflix: la serie española de thriller psicológico y con una historia de suspenso basada en una exitosa novela
Entre las propuestas que combinan misterio, tensión y drama psicológico, hay una serie de apenas 8 capítulos que logró posicionarse rápidamente. Mirá.
Se trata de una ficción intensa, con episodios de poco más de una hora, ideal para maratonear en un fin de semana. Basada en una reconocida novela, esta historia atrapó tanto a la crítica especializada como a los suscriptores de la plataforma, gracias a un relato inquietante que no da respiro y que mantiene el suspenso hasta el final.
Desde su llegada al catálogo en 2024, se convirtió en una de las grandes recomendaciones dentro del thriller psicológico, especialmente para quienes disfrutan de las series españolas cargadas de tensión emocional y giros inesperados.
De qué trata "La última noche en Tremor"
Según la sinopsis oficial de Netflix, La última noche en Tremor centra su historia en:
“Cuando un pianista atormentado recibe el golpe de un rayo, comienza a tener visiones perturbadoras de su futuro, y una amenaza mortal parece acechar a sus seres queridos”.
La trama sigue a Álex de la Fuente, un músico que atraviesa un momento personal complejo y que, tras un accidente insólito, empieza a experimentar premoniciones inquietantes. Lo que al principio parece una consecuencia psicológica del trauma pronto se convierte en una pesadilla real, donde el límite entre la imaginación y la amenaza concreta se vuelve cada vez más difuso.
Con una atmósfera oscura, escenarios cargados de tensión y un desarrollo narrativo que juega constantemente con la percepción del espectador, la serie construye un thriller psicológico sólido, donde cada episodio suma nuevas dudas y revela piezas clave del rompecabezas.
Reparto de "La última noche en Tremor"
El elenco está encabezado por reconocidos actores del cine y la televisión española:
-
Javier Rey como Álex de la Fuente
Ana Polvorosa como Judy
Willy Toledo como Leo
Pilar Castro como María
Josean Bengoetxea como Isaak
Nora Navas como Elvira
Las actuaciones son uno de los puntos fuertes de la serie, especialmente la de Javier Rey, quien logra transmitir la fragilidad, el miedo y la obsesión creciente de su personaje.
Trailer de "La última noche en Tremor"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario