Preocupación en Gran Hermano por la descompensación de un participante: tuvo que abandonar la casa
El incidente ocurrió mientras los jugadores preparaban la coreografía que presentarán en la gala de este domingo.
Momentos de preocupación se vivieron este domingo en la casa de Gran Hermano cuando uno de los participantes sufrió una descompensación en medio de los ensayos para la coreografía que deberán presentar durante la gala. El episodio obligó a interrumpir la transmisión y generó incertidumbre entre los jugadores.
Todo ocurrió durante la tarde, mientras los concursantes practicaban la puesta en escena. En las imágenes emitidas por el reality se pudo ver a Emma Vich llevándose las manos al rostro antes de descompensarse. Rápidamente, sus compañeros acudieron a asistirlo, lo acostaron sobre el piso y le levantaron las piernas al advertir que se le había bajado la presión.
Instantes después, las cámaras dejaron de mostrar lo que ocurría en la casa, como suele suceder cuando el equipo médico debe intervenir para asistir a algún participante. Habitualmente, en estos casos, los jugadores son atendidos en el confesionario o en un sector reservado del reality.
La frase de una participante que encendió las alarmas
Con el correr de las horas, la preocupación aumentó cuando, durante otra transmisión, se escuchó una conversación entre Juani Car y Yanina Zilli que sembró dudas sobre el futuro de Emma dentro del juego.
Mientras los participantes repartían un bizcochuelo que habían preparado, Juani le pidió a su compañera que guardara una porción para el cordobés. Sin embargo, la respuesta llamó la atención.
"No va a volver, ya te lo digo. No sé, no lo veo, para mí no", lanzó Yanina Zilli.
Las palabras de la vedette hicieron crecer las especulaciones entre los seguidores del programa, especialmente porque desde las redes oficiales de Gran Hermano no hubo ningún comunicado sobre lo sucedido, tal como había ocurrido días atrás con Cinzia.
Poco después, la periodista Laura Ubfal llevó tranquilidad al informar a través de sus redes sociales que Emma Vich ya se encontraba recuperado y que había podido regresar a la casa sin inconvenientes.
Por su parte, Santiago del Moro también utilizó sus redes para anticipar cómo será la gala de este domingo. El conductor confirmó que los participantes deberán presentar la coreografía para definir el presupuesto semanal, compartirán la tradicional cena de nominados y, además, una de las visitas abandonará definitivamente la casa más famosa del país.
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