Preocupación en Gran Hermano por la descompensación de un participante: tuvo que abandonar la casa

"No va a volver, ya te lo digo. No sé, no lo veo, para mí no", lanzó Yanina Zilli.

Las palabras de la vedette hicieron crecer las especulaciones entre los seguidores del programa, especialmente porque desde las redes oficiales de Gran Hermano no hubo ningún comunicado sobre lo sucedido, tal como había ocurrido días atrás con Cinzia.

Poco después, la periodista Laura Ubfal llevó tranquilidad al informar a través de sus redes sociales que Emma Vich ya se encontraba recuperado y que había podido regresar a la casa sin inconvenientes.

Por su parte, Santiago del Moro también utilizó sus redes para anticipar cómo será la gala de este domingo. El conductor confirmó que los participantes deberán presentar la coreografía para definir el presupuesto semanal, compartirán la tradicional cena de nominados y, además, una de las visitas abandonará definitivamente la casa más famosa del país.