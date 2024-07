Andrés Nara habló tras recuperar la libertad: "Estoy confundido"

Finalmente, en las últimas horas el padre de Wanda y Zaira Nara detalló lo sucedido, en charla con A la tarde: "Estoy mal, confundido, angustiado", comenzó su relato, para luego destacar que "fue un detalle tonto dentro de una discusión menor. A ver, que duden está perfecto, pero que te juzguen está mal", intentando poner el foco en lo que se generó alrededor del caso.

"Hubo una ex que salió a decir que yo había tenido algo en un tiempo, quedó confuso el tema y yo dije que no podía ser y ahí empezó", explicó sobre las declaraciones vertidas por Cari Nara, ante lo que Karina Mazzocco, conductora del ciclo, intentó indagar aún más: "¿Te referís a lo que dijo que había estado con vos?". Fue entonces que Andrés expresó: "Algo así, pero bueno el punto fundamental es que yo no lo tomé bien y empezamos una discusión típica de parejas, de idas y vueltas y confusiones que se elevó cuando estábamos llegando a mi casa".

Después explicó que lo que en un principio se había dicho, que la policía los encontró con la rodilla de él presionándola a ella contra el piso, mientras con el puño apoyado en la mejilla de ella la mantenía reducida era totalmente falso: "Eso no está en el expediente ni en la causa. Desde el portón de mi casa hasta donde ocurrieron los acontecimientos hay 50 metros, por lo que no hay nadie que pueda mirar ahí, y los vecinos no tienen forma de ver nada, así que los que dicen que yo estaba arriba es mentira. Yo nunca le puse la rodilla arriba, lo saben la policía, los abogados y la Justicia, no entiendo por qué insisten".

Sobre la declaración de Barbasola, el hombre explicó que "le insistían y le querían poner otras cosas que no pasaron", en tanto reconoció que "violencia hubo, pero violencia puede ser desde insultar hasta extrema y que pierda la vida, y es tan terrible la primera como la última. No existió la rodilla, sí en el forcejeo terminamos en el piso, pero nunca un golpe, nunca pegar. Nos soltamos y fin del tema".

"No hay ningún antecedente que haya visto la policía, nada. Es más, yo estaba en mi dormitorio y Alicia estaba en su auto cuando terminó. Y la supuesta vecina que hizo esa denuncia, que dice que escuchó maltratos... realmente los hubo y estoy totalmente arrepentido de haber hecho esa situación de agresión. Si hay algo que yo repudio con toda el alma, es a todos los agresores de las mujeres. tengo siete nietos, de los cuales son cuatro mujeres, tengo dos hijos, tengo madre, tengo hermana, y que me pongan todos los medios, es terrible. Se juntan muchas mentiras", cerró Andrés Nara.