Andy Piller, el arquitecto del crucero más grande del heavy metal: "Somos las Naciones Unidas en altamar"

La próxima edición del crucero se celebrará del 29 de enero al 2 de febrero de 2026. El crucero partirá desde Miami y llegará a Labadee, en Haití. Las primeras bandas se anunciarán pronto, y como cada año, se espera una combinación de leyendas del metal y propuestas emergentes de distintos rincones del mundo.

La entrevista completa a Andy Piller

¿Cómo se te ocurrió hacer un festival de heavy metal en un crucero?

¿Querés la respuesta corta o la respuesta larga? Empecé a organizar conciertos cuando todavía estaba en la escuela. Mis padres, lógicamente, no estaban muy contentos con lo que me dedicaba. Estaba como agente de reservas en los países vecinos. Francia, Italia, Austria, etc. Y sí, me hice tour manager luego. Quince años de camino, con bandas de Canadá, también. Una de esas de Vancouver. Visité Vancouver para pre-producción, post-producción y me encantó Vancouver tanto que alquilé un piso de vacaciones allí y desde ese piso tenía un balcón desde el que podía ver los cruceros que en verano iban a Alaska.

Estábamos ahí con unos amigos tomándonos algo. No era agua. Y estaba viendo esos cruceros y dije, "chicos, yo tengo una idea. ¿Qué les parece si alquilo uno de esos cruceros y monto un festival de heavy metal?" "Andy, estás loco. Eso nunca va a funcionar. Estás borracho. Van a hundir al barco. Eso nunca va a funcionar", me respondieron.

Bueno, al próximo día, me desperté con un dolor de cabeza tremendo, pero me quedé con esa idea. Fue un trayecto bastante largo. Tuve esa idea, pero había obstáculos. Primero, convencer a una línea de cruceros de que era buena idea, algo que nunca habían hecho, montar un festival heavy metal en un crucero de lujo, que me dejaran hacer eso.

Segundo, obstáculo más grande aún, para poder alquilar un crucero. Eso cuesta millones de dólares, entonces necesitábamos tener gente que creyera en esa idea que no tenía un historial de éxito ni nada. Entonces teníamos que encontrar gente que quisiera invertir en eso. Entonces, al final fue un trayecto de tres años y medio.

Y bueno, la versión corta. Estábamos borrachos.

¿Cómo sentís que con el correr de las ediciones fue cambiando la aproximación hacia la experiencia, tanto del público como de los artistas que tocan en el festival?

En cuanto a las bandas, eso se me hizo más fácil, porque claro, no fueron solo mis amigos los que me dijeron: "estás loco, no, no sabemos si esto va a funcionar", que se estaban riendo de mí… también eran las bandas, los managers, los agentes. Y por eso, si mirás el primer cartel, todas las bandas —bueno, no todas las bandas, pero muchas bandas— fueron bandas con las que ya había trabajado como promotor, agente, tour manager. Habían trabajado con nosotros, y pensaban: “bueno, sabemos que está un poco loco Andy, pero confiamos en él”. Dijeron: “bueno, lo conocemos, y si él dice que algo va a funcionar, va a funcionar”.

Con los años eso se hizo más fácil porque las bandas hablan entre sí, y luego también había algunas bandas a las que tenía que ver muchas veces e ir prometiéndoles algo también para convencerlas. Pero lo que es bastante gracioso es que las bandas que eran las más difíciles de convencer después fueron las primeras que me llamaban para decir: “Andy, el año que viene, ¿podemos tocar otra vez, por favor?” Porque sí, les encantó.

Luego, en cuanto a los fans, como preguntaste: si algo es un éxito, si algo funciona, lo esperan… esperan mucho más. Después esperan que la próxima vez cumpla ese mismo nivel. Y entonces tiene que ser perfecto. Al inicio, si algo no funcionaba, era un crucero. Bueno… ahora lo meten en el mismo nivel que los festivales más grandes del mundo. A veces esperan perfección, y no es algo que siempre sea muy fácil de cumplir. Pero otra cosa que cambió y que nos hace sentir muy orgullosos es que fuimos creciendo también. Este año tuvimos un nuevo récord de 81 naciones representadas a bordo.

Por eso también nos llamamos orgullosamente las “Naciones Unidas de Heavy Metal en Altamar”. Hay países que están en guerra entre ellos. Entonces sí, estamos muy, muy contentos de que a bordo nos reunimos y es una fiesta. Estamos todos allí por una misma razón: por el amor al heavy metal y para tener una fiesta ahí.

Los lineups tienden a ser variados, no solo en cuanto a las nacionalidades de los grupos, sino que hay un mix de artistas que están en el top del mainstream del género y otros que quizá están un escalón abajo en lo que hace a la popularidad. ¿Cómo es el proceso o qué criterios vos usás para decir "esta banda puede tocar en el crucero o no"?

Pues hay una respuesta muy fácil: tienen que ser buenos. Me gusta tener una mezcla de géneros. Entonces hay thrash, de thrash a metal clásico, sinfónico, black, folk… y todo lo que está entre medio. Luego sí, como dijiste, hay algunas bandas un poco más famosas que otras. Y sí, siempre tenemos algunas bandas un poco más grandes para también hacer marketing, atraer a la gente, como Nightwish, Sepultura, etcétera. Los nombres establecidos.

Pero también queremos dar tributo a la comunidad global y representar a las diferentes naciones allí. Y también dar la oportunidad a las bandas un poco menos conocidas, pero con mucho talento. Darles el escenario ahí y presentarlas a la gente que tenemos a bordo desde todo el mundo. Que de otra forma no tendrían la oportunidad de verlos.

La próxima edición parte de Miami y llegará hasta Labadee, Haití: ¿por qué la decisión de este lugar?

Dos tercios de quienes vienen los llamamos "survivors", sobrevivientes, que es la gente que ya ha estado a bordo antes. Tenemos gente muy leal y por eso es importante tener variedad. No siempre queremos ir al mismo destino. Este año fuimos a Jamaica, el año pasado a la República Dominicana. Y no solo es una cuestión de variedad, también depende de cuál puerto tenemos disponible.

¿Te seguís sorprendiendo con las reacciones del público en el crucero?

Pues más que sorprendido, es algo que me llena de orgullo, que la gente esté tan fascinada con esto. Y es algo que sale natural, como hemos creado este ambiente tan especial a bordo, donde no hay backstage. Es como si todos tuvieran un pase a los camarines a bordo. Hay mucho respeto entre las bandas y nosotros, los fans.

Y es algo que ya empieza en el puerto, ya en el check-in. Todos pasamos por la misma seguridad. Da igual si soy un músico de las bandas más grandes o si sos un pasajero en la cabina más barata en la cubierta dos. Entonces todos somos iguales. Y es algo que pasa cuando cruzás la pasarela para ir al barco que realmente sentís.

Se crea un respeto mutuo ahí. Tenemos sesenta bandas y es algo que tenía pensado, que quería tener esa proporción de uno a diez. Por cada diez tripulantes hay un músico. Vendemos tres mil tickets. Cada banda tiene como promedio cinco músicos: sesenta por cinco, trescientos músicos. Tres mil fans. Por eso, uno a diez. Y eso crea ese ambiente de que todos somos VIP. Hay bandas, hay músicos por todos lados y sin problemas. Porque también estamos allí cinco días. No es como en un festival normal, donde tenés que esperar en la puerta de backstage y si tenés suerte, tenés cinco segundos para hacerte una selfie.

Ahí estás todo el rato entre nosotros. También por eso hay tantas historias. Y son cosas que pasan solo en 70,000 Tons of Metal. También en el jacuzzi. Estoy mirando a una banda y ¿quién está acá a mi lado? Una estrella. Y luego estás mirando tocar a Sepultura. Son cosas tan especiales. Solo en 70,000 Tons of Metal vas a vivir esas cosas. Y sí, es una fascinación que tiene la gente y también nosotros, las bandas, la pasamos genial.

¿Qué se puede contar de lo que va a ser la nueva edición? ¿Algún headliner que puedas adelantar?

No hay headliner a bordo de 70,000 Tons. 70,000 Tons of Metal es el headliner. Pero lo que sí es verdad es que siempre tenemos unos conciertos muy especiales a bordo. Cada una de las sesenta bandas toca dos conciertos, y muchísimas veces tocan dos conciertos diferentes. También hemos tenido muchos estrenos mundiales de nuevos álbumes. También hay shows de despedida, de reunión… entonces ya te das cuenta, hay muchos shows especiales.

Y bueno, para el año que viene, como preguntaste, estoy trabajando en algo muy especial, pero aún no está 100 por ciento confirmado. Estoy trabajando en una reunión de una banda bastante conocida...

Después de tantas ediciones: ¿te gustaría exportar "70000 Tons of Metal"?

La respuesta corta es sí. De hecho, hay planes y proyectos que existen desde hace mucho tiempo. Hace cinco años pasó algo que todos preferimos olvidar… Algunas personas ya lo han olvidado. La pandemia, el COVID. Eso hizo que muchos olvidaran lo que venía de antes. Pero estas ideas y proyectos no están muertos.

En realidad, estoy trabajando en cosas como esas. No puedo decir dónde exactamente. Hay muchas naciones, muchos continentes… muchos océanos. Así que ya veremos. Pero va a funcionar bajo otra bandera. No será 70,000 Tons of Metal. Porque 70,000 Tons of Metal es una familia. Es mi familia. Y no quiero romper esta familia. Pero sí, hay proyectos. Así que, de nuevo, la respuesta corta a tu pregunta es: sí.