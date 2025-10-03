Ángel de Brito disparó contra Fernanda Iglesias y aseguró que está "completamente demente"
El conductor de LAM volvió a apuntar contra su ex "angelita" y la catalogó de “mentirosa serial”. Mirá el tenso cruce en redes sociales.
La relación entre Ángel de Brito y Fernanda Iglesias volvió a quedar en el centro de la polémica tras un fuerte ida y vuelta en redes sociales y en el streaming. Todo comenzó cuando la periodista aseguró que el conductor la había echado de LAM.
En su ciclo #ÁngelResponde por Bondi Live, De Brito no tardó en reaccionar con dureza: "Si nadie te quiere en el programa por algo es. Si tenés problemas en todos los trabajos a donde vas, por algo es. Hacete cargo un poco de cómo sos como persona y como compañera", lanzó filoso.
Luego agregó: "Es muy hipócrita conmigo porque ella sabe cómo entró a LAM: con la resistencia de Andrea Taboada, que entonces era mi amiga, la que había fajado al aire y tenía muy mala experiencia; con resistencia del canal; con resistencia de Mandarina que no la quería. Y yo la llamé para trabajar porque a mí Fernanda como periodista me gusta".
Además, le respondió a Iglesias por haber dicho que él la había desvinculado del programa: "Ayer, haciéndose la víctima y mintiendo, dijo que la habían echado. Nadie la dejó sin trabajo, ella renunció porque no le gustó la plata. Yo no manejo la plata de Mandarina... no le gustó lo que le ofrecieron y se fue", sostuvo el conductor.
Ante estas declaraciones, Fernanda Iglesias se defendió en su cuenta de X: "Eso no es verdad. Me fui bien de LAM. Te agarró un ataque porque no te avisé que no iba más. Lo hablé con la producción y estuvo todo bien. Pero como te creés el centro del mundo, enloqueciste y empezaste a bardearme. Y no paraste. Por eso me defendí".
Pero la réplica de De Brito no se hizo esperar: "Seguís mintiendo, viniste al camarín y me dijiste que te ibas porque te pagaban poca plata. Y me agradeciste por el lugar que te di en tu programa favorito. ESTÁS COMPLETAMENTE DEMENTE. Se quedaron todas menos vos, nadie te quiso retener. NADIE".
Como si fuera poco, el periodista mostró chats privados con su excompañera, donde Iglesias le justificaba su ausencia en el último programa: "Hola, no fui ayer porque me llamó Lucas y me dijo que igual me iban a pagar diciembre si no iba. Me dijo que te iba a avisar a vos. La verdad no me dio ganas de ir tampoco porque no quería caretearla con que estaba feliz y menos con que me hagan una despedida. Te quiero y te voy a extrañar", escribió la panelista.
De Brito respondió tajante: "¿No te parece que me tendrías que haber escrito a mí antes que a Yanina, hablar en Instagram o con Carmen?". A lo que Iglesias reconoció: "Sí, tendría que haberlo hecho. Estaba abrumada y no lo pensé. Perdón".
En esa misma conversación, la periodista le expresó su cariño: "Te quiero mucho y te admiro, lo sabés, pero no podía seguir". Y Ángel replicó: "Sabés que siempre te quise, aposté y confié en vos". Finalmente, Fernanda cerró con un mensaje de despedida: "Sí, lo sé. Por eso me da pena no seguir, pero bueno... ¡Gracias!".
