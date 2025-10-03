Ángel de Brito disparó contra Fernanda Iglesias y aseguró que está "completamente demente"

Ante estas declaraciones, Fernanda Iglesias se defendió en su cuenta de X: "Eso no es verdad. Me fui bien de LAM. Te agarró un ataque porque no te avisé que no iba más. Lo hablé con la producción y estuvo todo bien. Pero como te creés el centro del mundo, enloqueciste y empezaste a bardearme. Y no paraste. Por eso me defendí".

debrito iglesias 5

Pero la réplica de De Brito no se hizo esperar: "Seguís mintiendo, viniste al camarín y me dijiste que te ibas porque te pagaban poca plata. Y me agradeciste por el lugar que te di en tu programa favorito. ESTÁS COMPLETAMENTE DEMENTE. Se quedaron todas menos vos, nadie te quiso retener. NADIE".

debrito iglesias 4

Como si fuera poco, el periodista mostró chats privados con su excompañera, donde Iglesias le justificaba su ausencia en el último programa: "Hola, no fui ayer porque me llamó Lucas y me dijo que igual me iban a pagar diciembre si no iba. Me dijo que te iba a avisar a vos. La verdad no me dio ganas de ir tampoco porque no quería caretearla con que estaba feliz y menos con que me hagan una despedida. Te quiero y te voy a extrañar", escribió la panelista.

debrito iglesias 3

De Brito respondió tajante: "¿No te parece que me tendrías que haber escrito a mí antes que a Yanina, hablar en Instagram o con Carmen?". A lo que Iglesias reconoció: "Sí, tendría que haberlo hecho. Estaba abrumada y no lo pensé. Perdón".

de brito iglesias 2

En esa misma conversación, la periodista le expresó su cariño: "Te quiero mucho y te admiro, lo sabés, pero no podía seguir". Y Ángel replicó: "Sabés que siempre te quise, aposté y confié en vos". Finalmente, Fernanda cerró con un mensaje de despedida: "Sí, lo sé. Por eso me da pena no seguir, pero bueno... ¡Gracias!".

de brito iglesias