Ángel de Brito reveló el feroz cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

El programa, donde se verá también la presencia del actor Eduardo Blanco y los periodistas Sofi Martínez y Franco Mercuriali, se grabó este viernes por la tarde, dejando un insólito momento entre la conductora y el exmarido de Carolina "Pampita" Ardohain. Según reveló De Brito, "se empezó a picar la mesa a medida que Mirtha iba preguntando", porque Moritán "se puso un poco reticente con las respuestas".

Por supuesto, uno de los principales temas fue su separación de la reconocida modelo, donde el exfuncionario porteño insiste en que "todos operaron en su contra". En este sentido, Mirtha le dijo: "Yo quiero saber de tu vida personal y por qué te separaste", lanzando la cuestión de la infidelidad sobre la mesa.

Según lo revelado por De Brito, Moritán "esquivaba" e "intentaba no dar detalles", pero las preguntas incisivas de la diva pudieron más: "¿Pampita no encontró audios en tu teléfono?", cuestionó, lo que habría sido inmediatamente negado por el exministro.

Acorralado, el padre de Ana García Moritán -hija que tuvo con Pampita- habría dicho: "Este no es el reportaje que yo esperaba de vos, Mirtha". A lo que la conductora le respondió: "¿Venís acá y no te voy a preguntar?", lo que provocó el cambio de cara de Moritán casi de inmediato.

angel de brito sobre cruce mirtha moritán.mp4

"Mirtha, bajá dos cambios", habría lanzado el exfuncionario porteño, tras amenazar con irse de la grabación. "Me dijeron corrupto y probé que no lo soy. ¿Por qué me echaron del gobierno de la Ciudad?", habría manifestado, tras lo cual la diva le recordó la fiesta sadomasoquista de la cual participó en Perú, provocando su mala cara por varios minutos.

De esta manera, Ángel de Brito le puso toda la expectativa a la emisión de "La Noche de Mirtha" de este sábado, donde habrá que ver cuánto de todo lo ocurrido sale al aire.

A qué hora se emite "La Noche de Mirtha" este sábado

La noche del sábado 21 de diciembre promete ser una de las más esperadas en la televisión argentina, cuando Mirtha Legrand vuelva a ocupar el centro de la escena con una nueva edición de La Noche de Mirtha. A partir de las 21:30 por El Trece, la legendaria conductora dará la bienvenida al selecto grupo de invitados ya mencionado que promete una velada llena de conversaciones profundas, humor y temas de actualidad.