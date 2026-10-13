Revelan el testimonio de Valentín Yankelevich sobre Romina Yan: "Sabía que estaba ahí"

"Hay un momento de la entrevista -admitió Schapiro- que no está en los cortes que están dando vueltas que es cuando él habla de su mamá. Vos sabés que la familia Yankelevich -le dijo directamente a De Brito- siente muy presenta a Romina, ¿No? Siempre hablan de las señales".

Ante esta revelación, Ángel de Brito quiso saber si Valentín también experimentaba esa conexión especial con su madre, tal como lo ha manifestado en distintas oportunidades su abuelo, Gustavo Yankelevich.

"Claro, ¿Vos le preguntabas si él se contactaba con la mamá como Gustavo?", le consultó el conductor. Fue entonces cuando Schapiro profundizó en la respuesta que recibió del joven y compartió una reflexión que dejó al descubierto otra dimensión del sufrimiento que atravesó durante aquellos años.

"Yo le pregunté si esos encuentros, y él me dijo sin profundizar en eso que la siente siempre muy presente, que él sabe que ella estaba ahí y que a él le dolía mucho sentir que ella estaba ahí, que ella estaba viendo eso del hombre con el... sin poder hacer nada. Y esa sensación me dio a mi, de un nene tan chiquito que pasaba por esos dolores y que a la vez sentía que tenía que cuidar a la mamá" destacó.

De esta manera, la periodista dio a conocer un aspecto especialmente emotivo del relato de Valentín Yankelevich, quien, además de recordar las situaciones de violencia que asegura haber vivido, expresó el dolor que le provocaba imaginar a su madre presenciando aquellos episodios sin poder intervenir.