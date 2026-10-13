Revelan el testimonio de Valentín Yankelevich sobre Romina Yan: "Sabía que estaba ahí"
Tatiana Schapiro, quien entrevistó a Valentín Yankelevich, compartió con Ángel de Brito detalles inéditos de la conmovedora conversación.
La entrevista que Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, brindó a la periodista Tatiana Schapiro generó una fuerte repercusión luego de que el joven relatara los difíciles momentos que atravesó durante su adolescencia.
En su testimonio, habló sobre los episodios de violencia verbal y física que, según denunció, sufrió por parte de su padre después de la muerte de su madre.
La conversación, publicada por Infobae, permitió conocer aspectos dolorosos de su historia personal. Sin embargo, no todo lo que contó el joven, que actualmente se dedica al automovilismo, apareció en los fragmentos que comenzaron a circular por las redes sociales.
Este lunes, Tatiana Schapiro visitó LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, y compartió uno de los pasajes más sensibles de la entrevista, relacionado con la presencia que Valentín todavía siente de su mamá, fallecida en 2010.
Durante su participación en el ciclo de América TV, la periodista explicó que hubo una parte de la conversación que no tuvo la misma difusión que el resto de las declaraciones.
"Hay un momento de la entrevista -admitió Schapiro- que no está en los cortes que están dando vueltas que es cuando él habla de su mamá. Vos sabés que la familia Yankelevich -le dijo directamente a De Brito- siente muy presenta a Romina, ¿No? Siempre hablan de las señales".
Ante esta revelación, Ángel de Brito quiso saber si Valentín también experimentaba esa conexión especial con su madre, tal como lo ha manifestado en distintas oportunidades su abuelo, Gustavo Yankelevich.
"Claro, ¿Vos le preguntabas si él se contactaba con la mamá como Gustavo?", le consultó el conductor. Fue entonces cuando Schapiro profundizó en la respuesta que recibió del joven y compartió una reflexión que dejó al descubierto otra dimensión del sufrimiento que atravesó durante aquellos años.
"Yo le pregunté si esos encuentros, y él me dijo sin profundizar en eso que la siente siempre muy presente, que él sabe que ella estaba ahí y que a él le dolía mucho sentir que ella estaba ahí, que ella estaba viendo eso del hombre con el... sin poder hacer nada. Y esa sensación me dio a mi, de un nene tan chiquito que pasaba por esos dolores y que a la vez sentía que tenía que cuidar a la mamá" destacó.
De esta manera, la periodista dio a conocer un aspecto especialmente emotivo del relato de Valentín Yankelevich, quien, además de recordar las situaciones de violencia que asegura haber vivido, expresó el dolor que le provocaba imaginar a su madre presenciando aquellos episodios sin poder intervenir.
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