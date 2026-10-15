Aseguran que Darío Giordano realizó una polémica apuesta al conocer a Romina Yan: "Me la levanto a la gorda"

A continuación, leyó el mensaje de una persona que aseguró haber presenciado el episodio y reprodujo la frase que Giordano habría pronunciado delante de sus compañeros: “Yo estuve ahí cuando él hizo esa apuesta. Estaba en el teatro ese día cuando Darío dijo algo así: ‘Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso’”.

El relato también hizo referencia a presuntos momentos de tensión durante la filmación de la película de Chiquititas en Villa La Angostura. Según ese testimonio, algunos trabajadores habrían temido intervenir por las posibles consecuencias laborales.

De Brito sostuvo que había recibido mensajes de distintas personas que conocieron al productor en el ámbito profesional y afirmó que algunas de las situaciones mencionadas eran conocidas dentro del entorno de trabajo. “Lo sabía todo el mundo. Los productores, la jefa de prensa, Facundo Arana, así millones de cosas que ocurrían todo el tiempo”, manifestó.

Cómo es la vida actual de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan

En medio de la repercusión por las denuncias de Valentín Yankelevich, también trascendieron detalles sobre la vida actual de Darío Giordano, quien estuvo casado con Romina Yan. Según la información que compartieron Santiago Sposato y Marcela Coronel en PrimiciasYa, el productor estaría viviendo en Chapadmalal junto a su actual esposa, Miren Algarañaz, con quien llevaría adelante un emprendimiento gastronómico.

Algarañaz se habría dedicado a la gastronomía y habría tenido un restaurante llamado Cocina de Herencia, ubicado en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo con lo informado, habría conocido a Giordano en 2012 y la pareja se casó por civil dos años después. Además, la cuenta en redes sociales vinculada con el emprendimiento habría pasado a ser privada tras la repercusión del caso.

Miren Algañaráz y Darío Giordano

En el programa, Sposato comparó las fechas mencionadas por Valentín al referirse a los episodios de violencia con el momento en que su padre habría comenzado su relación con su actual pareja. De todos modos, aclaró que esa coincidencia no demuestra necesariamente que exista una relación entre ambos hechos.

“En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, señaló.