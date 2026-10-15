Aseguran que Darío Giordano realizó una polémica apuesta al conocer a Romina Yan: "Me la levanto a la gorda"
Ángel de Brito recibió el testimonio de un testigo de la pareja de Darío Giordano y Romina Yan, quien reveló una polémica apuesta del empresario.
Ángel de Brito reveló en LAM que recibió numerosos mensajes de personas que trabajaron con Darío Giordano, luego de que Valentín Yankelevich denunciara haber sufrido violencia durante su infancia. Según contó el conductor, varios testimonios cuestionaron el comportamiento del productor con sus compañeros de trabajo.
“Desde técnicos hasta artística, todos me hablan peste de Giordano, como compañero”, aseguró el periodista.
En ese contexto, De Brito también mencionó versiones que relacionaban el crecimiento profesional de Giordano en Telefe con su vínculo sentimental con Romina Yan. “Me decían que a partir de su romance con Romina obviamente, le dan un cargo importante en Telefe”, relató.
Sin embargo, uno de los testimonios que más repercusión generó estuvo vinculado con una supuesta apuesta que el productor habría hecho durante la etapa teatral de Chiquititas. Al introducir el tema, el conductor contó que había recibido un mensaje de personas relacionadas con aquella producción.
“Hoy me escribieron del elenco y productores de Chiquititas en el teatro para contarme una historia que es tremenda”, explicó.
A continuación, leyó el mensaje de una persona que aseguró haber presenciado el episodio y reprodujo la frase que Giordano habría pronunciado delante de sus compañeros: “Yo estuve ahí cuando él hizo esa apuesta. Estaba en el teatro ese día cuando Darío dijo algo así: ‘Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso’”.
El relato también hizo referencia a presuntos momentos de tensión durante la filmación de la película de Chiquititas en Villa La Angostura. Según ese testimonio, algunos trabajadores habrían temido intervenir por las posibles consecuencias laborales.
De Brito sostuvo que había recibido mensajes de distintas personas que conocieron al productor en el ámbito profesional y afirmó que algunas de las situaciones mencionadas eran conocidas dentro del entorno de trabajo. “Lo sabía todo el mundo. Los productores, la jefa de prensa, Facundo Arana, así millones de cosas que ocurrían todo el tiempo”, manifestó.
Cómo es la vida actual de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan
En medio de la repercusión por las denuncias de Valentín Yankelevich, también trascendieron detalles sobre la vida actual de Darío Giordano, quien estuvo casado con Romina Yan. Según la información que compartieron Santiago Sposato y Marcela Coronel en PrimiciasYa, el productor estaría viviendo en Chapadmalal junto a su actual esposa, Miren Algarañaz, con quien llevaría adelante un emprendimiento gastronómico.
Algarañaz se habría dedicado a la gastronomía y habría tenido un restaurante llamado Cocina de Herencia, ubicado en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo con lo informado, habría conocido a Giordano en 2012 y la pareja se casó por civil dos años después. Además, la cuenta en redes sociales vinculada con el emprendimiento habría pasado a ser privada tras la repercusión del caso.
En el programa, Sposato comparó las fechas mencionadas por Valentín al referirse a los episodios de violencia con el momento en que su padre habría comenzado su relación con su actual pareja. De todos modos, aclaró que esa coincidencia no demuestra necesariamente que exista una relación entre ambos hechos.
“En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, señaló.
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