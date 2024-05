Ángel de Brito acusó a Furia de mentir sobre su leucemia: "Patético"

“Si creían que lo había dado todo, no. De lo más patético que vi hasta acá. Si soy Furia, me bajo acá”, disparó el periodista al explicar la cuestionable estrategia de la rapada al lucrar con su enfermedad. “Exceso total. Yo ya no entiendo”, apuntó Ángel, mientras que Yanina Latorre asintió opinando que “no hacía falta”.

Ángel de Brito apuntó contra Furia

Qué dijo Furia sobre su salud

Lo cierto es que en el video puede verse a la jugadora junto al resto de los participantes de Gran Hermano dentro de la piscina de la casa. Tras reunirlos, Furiaanunció seria: “Les voy a contar una cosa... se van a cumplir cinco meses (en la casa), pero bueno, recién me acaban de avisar en el confesionario que el estudio que tenía que me había dado bien, ahora me dijeron que me dio mal”.

“Y como a mí me gusta festejar y aparte también me gusta mucho el agua, se me ocurrió que vengan todos acá al agua, porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego”, agregó Juliana. Claro que luego de unos minutos de desconcierto, varios de los hermanitos sugirieron que era una broma.

Fue allí cuando la entrenadora admitió que Big le había dado la misión de reunir a todos en la pileta y se le ocurrió eso justamente para superar la misión.

Tras ello, Fede Bongiorno detalló en el piso de LAM que Gran Hermano nunca le indicó que usase su enfermedad para cumplir la misión de que todos se metan al agua. “No sé cómo van a justificar lo injustificable todos esos que después se enojan y dan discursos. Un día dan mensajes moralistas en el programa y al otro día dicen ‘esto es televisión’”, concluyó entonces De Brito.