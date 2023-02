Alex Caniggia apuntó contra Ángel De Brito por criticar su programa: "Fracasado..."

Esto no le gustó nada a El Emperador que usó sus redes sociales para apuntar contra el conductor de LAM. "Leo al fracasado que echaron del Trece y me sigo riendo. Hago de mi vida con un gentleman y no soy como vos, yo de nadie dependo", comenzó diciendo.

Luego, siguió: "El chimento ya caducó, no existe, esos programas se van muriendo, pero vos insistís que te mate. Amas que la cola te quede ardiendo".