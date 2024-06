Ángel de Brito anunció la incorporación de una nueva angelita en LAM

cinthia fernandez LAM

La mediática ya es querida por el equipo actual de LAM, ya que forma parte de la historia del programa. En varias ocasiones, Cinthia Fernández habló de sus ganas de volver al ciclo de Ángel de Brito, pero explicó que por el horario se le dificultaba, ya que tiene que estar muy presente para sus tres hijas en etapa escolar.

Sin embargo, en el último tiempo logró arreglar sus horarios y volvió de a poco al programa de chimentos. Primero comenzó a reemplazar a Nazarena Vélez los viernes que tenía que ausentarse para hacer teatro. Después, estuvo en el lugar de Yanina Latorre cuando se fue de vacaciones, y ahora su incorporación es oficial y vuelve más picante que nunca a ser angelita titular, una noticia que alegró a sus compañeras.

El enojo de Ángel de Brito al volver de sus vacaciones

El primer enojo del conductor en el programa que significó su vuelta al trabajo tras sus vacaciones por Estados Unidos fue cuando pidió a la producción que pusieran al aire una nota y por un inconveniente que no se supo al aire esto no fue posible.

"¿Para qué volví? ¿No hay ninguna nota? ¿Nada?", dijo Ángel de Brito disgustado al solicitar un material que no fue puesto al aire. Acto seguido, una productora intentó explicar al aire el motivo de la facha, pero el micrófono que eligió para escucharse no se escuchaba. "No anda el micrófono tampoco", expresó el conductor con gesto de pocos amigos.